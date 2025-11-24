Οι Σανς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σπερς με ανατροπή

Οι Φοίνιξ Σανς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 111-102, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Σπερς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 25-30 και πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (49-56).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Σανς βγήκαν στο παρκέ μεταμορφωμένοι και με επί μέρους 37-24 στην τρίτη περίοδο, πήραν το προβάδισμα με 86-80, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Οι γηπεδούχοι έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους, διατήρησαν το προβάδισμα που πήραν στην τρίτη περίοδο, μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, φτάνοντας στη νίκη που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 11-6.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, που είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον ΝτεΆρον Φοξ να ξεχωρίζει για τους Σπερς, με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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