Οι Θάντερ διέλυσαν και τους Μπλέιζερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, διαλύοντας τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 122-95.

Οι πρωταθλητές, κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Μπλέιζερς.

Με αυτή τη νίκη, οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 17-1 και φυσικά βρίσκονται στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, με τους Μπλέιζερς αντίθετα να πέφτουν στο 7-10.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 37 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς σε τρομερή κατάσταση για τους Θάντερ, με τον Τζεράμι Γκραντ να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς με 21 πόντους.

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