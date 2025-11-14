Υπέροχη στιγμή: Η αγκαλιά του Φαρίντ με τον Ρούντι Φερνάντεθ (pics)

Μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Κένεθ Φαρίντ και Ρούντι Φερνάντεθ μοιράστηκαν μία πολύ όμορφη στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση μέσα στη Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν ολοκληρωτικά κόντρα στη Ρεάλ και έφτασαν σε μία εύκολη νίκη με 87-77.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε δηλώσεις, με τον Ρούντι Φερνάντεθ να... πετάγεται και να τον αγκαλιάζει θερμά. Μάλιστα, ο «πράσινος» σέντερ είπε: «Ο Ρούντι ήταν πάντα εκείνος που με κρατούσε σε καλή κατάσταση, ότι και αν συνέβαινε μου έλεγε να σηκώνω το κεφάλι και μετά από τα λάθη να μην αγχώνομαι και να προχωράω» και ανέφερε πως ο Ισπανός του έδωσε την ασίστ στους πρώτους του πόντους στο ΝΒΑ.

Δείτε την αγκαλιά αλλά και την ασίστ: