Το Μαρούσι με φοβερό επιμέρους 10-27 στα τελευταία 5' και με όπλο του το τρίποντο (13/35τρ.) έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Γλυφάδα επικρατώντας του Πανιωνίου με 92-80. Σε δύσκολη θέση οι «κυανέρυθροι» χωρίς νίκη σε 6 έξι ματς.

Το Μαρούσι έδειξε χαρακτήρα όταν βρέθηκε στο -5 της 4ης περιόδου (70-65) και με τρίποντο ξέσπασμα έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Γλυφάδα κερδίζοντας τον Πανιώνιο με 80-92.

Πλέον οι «κυανέρυθροι» βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς μετά από έξι αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση, αγνοώντας την χαρά της νίκης, την ώρα που η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανέβηκε στο 2-3.

Για τους νικητές ο Τζόρνταν Κινγκ ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και 9 ασίστ, με τον Νταρίλ Μέικον να δίνει σπουδαίες επιθετικές λύσεις στην ομάδα του με 17 πόντους και 6 ασίστ. Καθοριστικός στο 4ο δεκάλεπτο ο Ρέινολντς με 18 πόντους και 5/11 τρίποντα.

Από την άλλη πλευρά ο Σταρκς με 23 πόντους και 7 ασίστ προβλημάτισε την άμυνα του Αμαρουσίου, με τον Ουότσον να μετρά 19 πόντους. Θετική εμφάνιση και του Τσαλμπούρη με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Με όπλο την άμυνα πήρε προβάδισμα το Μαρούσι που έφερε το ματς στα μέτρα του

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα (5-5, 8-8 στο 4’). Ο Ουότσον έκανε πολύ καλή δουλειά στο ζωγραφιστό για το +2 του Πανιωνίου (12-10 στο 5’), με τον Σαλάς να απαντά με 5 συνεχόμενους πόντους, βάζοντας σε θέση οδηγού το Μαρούσι (12-15 στο 6΄). Η ομάδα των Βορείων Προαστίων διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα (+2, 16-18 στο 9’), ελέγχοντας τον ρυθμό και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +1 (19-20).

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν πιο συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, έχοντας φέρει το ματς στα μέτρα της. Ο Μέικον έδινε λύσεις επιθετικά (+5, 19-24), με τον Πανιώνιο να απαντά με ένα επιμέρους 7-2, φέρνοντας την αναμέτρηση σε ισορροπία (26-26 στο 14’). Ο Κινγκ ανέλαβε δράση, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να τρέχει σερί 7-0 για να πάρει αέρα 7π. (26-33 στο 16’). Το Μαρούσι διατηρούσε τον έλεγχο και το προβάδισμα, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το ημίχρονο στο +7 (36-43), την στιγμή που οι «κυανέρυθροι» έπρεπε να βελτιώσουν πολλά πράγματα, κυρίως επιθετικά.

«Τρίποντη» εκτέλεση στο 4ο δεκάλεπτο από το Μαρούσι και σπουδαίο διπλό του Αμαρουσίου στην Γλυφάδα

Mε γρήγορο 4-0 μπήκε ο Πανιώνιος στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου (40-43), με το Μαρούσι να απαντά άμεσα με δικό του 5-0 σερί για το 40-48. Οι φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά στην αναμέτρηση πήραν διψήφια διαφορά (+10, 43-53 στο 24’), με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Σταρκς και Ντεσίλντς έδωσαν ανάσα στους «κυανέρυθρους» με δυο συνεχόμενα τρίποντα (52-57 στο 26’), με τον Ουότσον να φέρνει την διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου (54-57). Το σερί του Πανιωνίου ανέβηκε στο 10-0 (56-57), με τους παίκτες του Ηλία Ζούρου να έχουν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, την ώρα που το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε τις δυο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία (61-61).

Με τρίποντο του Σαλάς μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο το Μαρούσι, με τον Νίκο Γκίκα να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 64-64 στο 32'. Ο Ουότσον με γκολ-φάουλ έβαλε τον Πανιώνιο μπροστά στο σκορ μετά από αρκετή ώρα (67-64), με τον ΝτεΣίλντς να γράφει το 69-64 βάζοντας... φωτιά στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο Ρέινολντς με τρίποντο έφερε το ματς στον πόντο (71-70 στο 34'), με τον Αμερικανό σουτ να βάζει ξανά το Μαρούσι μπροστά στο σκορ με νέο τρίποντο (71-73 στο 35'). Ο Πανιώνιος έχασε την συγκέντρωση του για λίγα λεπτά, κάνοντας συνεχόμενα λάθη, με τον Σαλάς να ανεβάζει την διαφορά για την ομάδα του στο +5 (71-76), την ώρα που το επιμέρους σκορ ανέβηκε στο 2-12. Ο Μέικον με... σκοτωμένο τρίποντο έγραψε το 71-79, ενώ ο Κινγκ με νέο τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +11 (71-82 στο 37') σε ένα... τρίποντο ξέσπασμα της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο Πανιώνιος είχε μείνει πάνω από 3΄χωρίς σκορ, με τον Τσαλμπούρη να σπάει το ρόδι για το 74-82, ωστόσο το Μαρούσι είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης (74-84 στο 38'). Οι «κυανέρυθροι» ήταν άστοχοι σε καθοριστικά σουτ, με τον Κινγκ να γράφει το 74-86 στο 39', βάζοντας τίτλους - τέλους στην αναμέτρησης. Το Μαρούσι πέρασε από την Γλυφαδα σε ένα σπουδαίο διπλό, με τον Πανιώνιο να μένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης