Σάκοτα: «52 χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ - Όταν αποδεσμευτώ από τη θέση μου θα μιλήσω»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε δηλώσεις τονίζοντας πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι όταν δεν είναι πλέον προπονητής της ΑΕΚ θα μιλήσει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θέλω να πω στον κόσμο μας, πως είμαι εδώ! Πενήντα δύο χρόνια καριέρας δεν φοβήθηκα ποτέ. Δεν με λύγισε καμία συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος είναι "εν θερμώ" για διάφορα θέματα, φτάνει κάποιες φορές στο σημείο ν’ αναρωτιέται: "Μήπως να πρέπει να φύγω;".

Εγώ είμαι εδώ. Κοντά στην ομάδα μας, κοντά στους παίκτες μου, κοντά στους ανθρώπους που διοικούν, κοντά σε όλους όσοι βρίσκονται στον Οργανισμό.

Όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο… Και νομίζω, ότι έχω το δικαίωμα μετά από 35 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν τελειώσω, και αποδεσμευτώ από τη θέση, που τιμητικά κατέχω -διότι τιμή είναι να είμαι προπονητής τής πιο ιστορικής ομάδας μπάσκετ της Ελλάδας- θα μιλήσω. Το οφείλω στη συνείδησή μου, στην οικογένειά μου, στην ΑΕΚ.

Σας ευχαριστώ…».