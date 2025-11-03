ΠΑΟΚ: Και πάλι σε ρυθμούς Ευρώπης…

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων»:

Η νίκη του περασμένου Σαββάτου, επιβεβαίωσε την ποιότητα και τον πολύ καλό ρυθμό που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Το ρεπό της Κυριακής ήταν απαραίτητο για λίγη ξεκούραση για όλους τους παίκτες, που από σήμερα μπήκαν και πάλι στο γήπεδο και σε ρυθμούς Ευρώπης.

Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο Jure Zdovc είναι ελάχιστος προκειμένου να προετοιμάσει την ομάδα του για το επόμενο παιχνίδι, τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην BC Trepca. Αυτό θα είναι το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που θέλει να διατηρήσει ακέραιες τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και ολοκληρώθηκε με προπόνηση, όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική.

Η επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το πρωί της Τρίτης, με την προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena. Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει για το Κόσοβο και την πόλη Mitrovica, την έδρα της BC Trepca.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στo Minatori Sports Hall (το χωρητικότητας 3.000 θεατών γήπεδο της BC Trepca), το πρωί της Τετάρτης (5/11). To ίδιο βράδυ (στις 19:30 ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την BC Trepca για την 4η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup.