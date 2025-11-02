Μουρ: «Μου είχαν πει να προετοιμαστώ για… πόλεμο»

Καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είχε και ο Μπεν Μουρ με την εμφάνισή του.

Ο Αμερικανός σέντερ του δικεφάλου πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους (7/9διπ.) και 12 ριμπάουντ, με κομβικά καλάθια και στην τέταρτη περίοδο. Ο ίδιος, μιλώντας στα ΜΜΕ, μετά το τέλος του αγώνα και την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του (73-78), στάθηκε στην ομαδική δουλειά στην άμυνα και ανέφερε τι του είπαν οι συμπαίκτες του για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

«Νιώθουμε σπουδαία, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, κάθε νίκη μετράει σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα όπως αυτό εδώ» είπε αρχικά ο Μουρ και πρόσθεσε: «Μείναμε ενωμένοι ως ομάδα, ξέραμε ότι θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια του παιχνιδιού και το να μείνουμε όλοι στην ίδια σελίδα ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι».

Για το κλειδί της νίκης: «Ξέραμε ότι οι αντίπαλοι έχουν ταλέντο, κάναμε ό,τι καλύτερο για να τους περιορίσουμε, έχουν σπουδαίους παίκτες. Η άμυνα ήταν το κλειδί για τη νίκη και οι αλλαγές που κάναμε για να κλείσουμε τα γκαρντ τους. Και στη ρακέτα κάναμε πολύ καλή δουλειά και ό,τι χρειαζόταν για να πάρουμε τα ριμπάουντ. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα στην επίθεση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, παίξαμε εξαιρετικά και πολύ καλή άμυνα».

Για τη συνέχεια και τη δική του εμφάνιση: «Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε μέσα από τις προπονήσεις. Και εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι, δε δίνω τόσο βάρος στην προσωπική μου απόδοση, σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα».

Για το αν ήταν αυτό το πιο έντονο παιχνίδι φέτος: «Δε νομίζω πως αυτό ήταν το πιο δυνατό παιχνίδι μέχρι τώρα για εμάς, είχαμε κάποια και στην έδρα μας. Βέβαια για το ντέρμπι, μου είχαν πει οι συμπαίκτες μου ότι θα είναι ένας… πόλεμος και ήμουν προετοιμασμένος για αυτό».