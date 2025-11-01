Ξέσπασε ο Μπαρτζώκας: «Διαβάζω άρθρα αμφιβολίας για τον Μπαρτζώκα ενώ είναι ακόμα Οκτώβριος»

Ο Γιώργιος Μπαρτζώκας ξέσπασε στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Χάποελ σημειώνοντας πως η κριτική που δέχεται ο ίδιος, είναι αναίτια αν υπολογίσουμε ότι είναι μόνο Οκτώβριος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας που γέμισαν το γήπεδο και μας υποστήριξαν. Από αυτή την οπτική ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, έπειτα από την ήττα από τη Μονακό. Έπρεπε να παίξουμε σήμερα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα, την πρώτη ομάδα της κατάταξης. Με πολύ επιθετικό ταλέντο. Είχαμε πολύ κακό παιχνίδι επιθετικά, με 16 λάθη, πολύ κακές επιλογές, πολύ κακά ποσοστά σε δίποντα και τρίποντα. Βασιστήκαμε στην άμυνά μας και στα ριμπάουντ μας καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Κάτι που είναι σημαντικό για εμάς. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μου πως δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόση πίεση. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς, θα παίξουμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε σπουδαίους αντιπάλους. Πρέπει να αναφέρω πως τα συνεχόμενα παιχνίδια, κάνουν κακό στην ομορφιά του αθλήματος. Είδαμε σήμερα δυο κορυφαίες ομάδες να παίζουν κάκιστο μπάσκετ. Και όταν λέω για κακό παιχνίδι, δεν αναφέρομαι στο χαμηλό σκορ, αλλά για τα λάθη, τα χαμένα λέι-απ, τα airball σε ελεύθερα τρίποντα, όλα αυτά δείχνουν κάποια πράγματα για το παιχνίδι».

Ο Ολυμπιακός ήταν βιαστικός και σούταρε πολλά τρίποντα. Η αιτιολόγηση του κόουτς Μπαρτζώκα: «Αποδίδω πολλά τρίποντα στο τι μας δίνει ο αντίπαλος. Σίγουρα υπήρχε και βιασύνη να βρούμε τις ισορροπίες μας. Έχουμε μερικούς πολύ ταλαντούχους επιθετικούς παίκτες. Αυτός ήταν ο στόχος μας, ο σχεδιασμός μας. Πρέπει να χτυπάμε στην πρώτη ευκαιρία. Αν είχαμε υπομονή, όποτε ήμασταν μόνοι σκοράραμε, όποτε βιαζόμασταν κάναμε λάθη. Αυτό πρέπει να το μανατζάρω εγώ. Να καταλάβουν πως αν ακολουθήσουν το πλάνο θα σκοράρουν σε καλύτερα ποσοστά».

«Διάβασα τις προάλλες ένα άρθρο κριτικής για τον Μπαρτζώκα και είναι Οκτώβριος. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, έχει πάρει το Super Cup και ξαφνικά ακούω αμφιβολίες για τον Μπαρτζώκα. Ήδη έχουν φύγει 3-4 προπονητές. Να μεταθέσουμε στους προπονητές το πρόβλημα είναι λάθος, όταν όλοι ενδιαφέρονται για τα χρήματα. Από την άλλη γιατί κάποιος να κριθεί σε 2 αγωνιστικές στην αρχή της χρονιάς.

Για την επιστροφή του Φουρνιέ: «Η κάθε πεντάδα που χρησιμοποιεί ο κάθε προπονητής, έχει να κάνει με το πλάνο του καθενός. Ο Φουρνιέ είναι αυτός που είναι. Το ότι είχε 1/11 σουτ είναι κάτι που δε συμβαίνει. Του έδωσα 33 λεπτά συμμετοχής γιατί τον εμπιστεύομαι και είναι πολύ καλύτερος παίκτης από αυτό που παρουσιάζει τώρα».

Για την αντίδραση μετά τη Μονακό: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, σκοράρανε 4 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, σε μία βραδιά με 16 λάθη για 16 ασίστ κερδίσαμε. Δυσκολέψαμε πολύ τον τρόπο που παίζουν, ο Μίτσιτς δεν είχε καλή εμφάνιση, έδειξε την κλάση του στο τέλος αλλά πήγαμε πολύ καλά πάνω του. Και στη δημιουργία και στην εκτέλεση, ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Το πρόβλημα που είχαμε ήταν τα αμυντικά προβλήματα ενώ σκοράραμε. Σήμερα έγινε το αντίθετο, όλα είναι μια ισορροπία».

Όσον αφορά τον Παπανικολάου, ο κόουτς Μπαρτζώκας υπογράμμισε πως: «Νομίζω ότι πρέπει κάθε παίκτης να βρει ρυθμό, δεν είναι στην πρώτη του νεότητα, έπαιξε πολύ το καλοκαίρι, χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα, έκρινα πιο σημαντικό να βρει ρυθμό μέσω του πρωταθλήματος. Το λέω για όλους, εφόσον πρέπει να έχουμε ρόστερ 15-16 παικτών, οι παίκτες πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι θα υπάρξουν ματς που δε θα έχουν τον ίδιο ρόλο».

Για το ότι οι παίκτες του πάσαραν πολύ ώστε να σουτάρουν τρίποντο: «Αν το έχουν κάνει αυτό, είμαι ευτυχισμένος. Δεν ξέρω αν ήταν πολλές φορές, εμείς τερματίζαμε πρώτοι αυτά τα χρόνια στη δημιουργία spot up σουτ. Δεν είναι φοβικοί, δύσκολο να το πεις για τους παίκτες αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που εξ ορισμού ξεκινάει η χρονιά και οι πάντες ζητάνε Final Four, EuroLeague. Η διεργασία για να γίνεις σκληρός και συμπαγής, να ετοιμάζεσαι για τα παιχνίδια όπως πρέπει είναι ίδια. Ας πούμε ποια είναι η λογική που η Φενέρ δέχτηκε 30 χθες ή το ρεκόρ της ή της Ρεάλ. Η EuroLeague είναι πάρα πολύ δύσκολη, όλοι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ακόμα και τον Οκτώβριο, αυτό επιδρά στους παίκτες. Συν το γεγονός ότι πολλοί παίκτες έχουν παίξει EuroBasket και ενώ λείπανε τόσοι, καλούμαστε εμείς να δείξουμε μια ηρεμία, μια καλή εκτέλεση, δε γίνεται. Το λέω για όλους τους προπονητές».