Η Βαλένθια έστησε πάρτι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 92-79, δίνοντας ένα ακόμη ηχηρό χαστούκι στην κάτοχο της Euroleague.

Η Βαλένθια μπήκε με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-13, με τους Ισπανούς να συνεχίζουν με την ίδια ένταση και στη δεύτερη περίοδο, κλείνοντας το ημίχρονο στο +16 (51-35).

Οι «νυχτερίδες» είχαν το πάνω χέρι και στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού με επί μέρους 25-21, αύξησαν την διαφορά τους στο +20 (76-56), βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη τους, με την Φενέρ να επιχειρεί την αντεπίθεσή της.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν να ροκανίσουν την διαφορά, όμως όταν «ξύπνησαν» ήταν αργά, αφού η Βαλένθια είχε «χτίσει» την διαφορά που της επέτρεψε να διαχειριστεί την... αντεπίθεση της Φενέρ και να πάρει τη νίκη.

Ο Κάμερον Τέιλορ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Βαλένθια, με τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ να ξεχωρίζει για την Φενέρμπαχτσε με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

