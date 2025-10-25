MENU
Ο Κόνιαρης δημιουργεί για το κάρφωμα του Περσίδη (vid)

Ο Κόνιαρης έκανε μία πολύ ωραία σκαστή πάσα στον Περσίδη, ο οποίος κάρφωσε στο καλάθι του Περιστερίου.

Η φάση:

