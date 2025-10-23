Η Βιλερμπάν επέστρεψε από διψήφιες διαφορές και έβαλε... φρένο στη φόρα της Ντουμπάι (85-79). Σαν... παλιό καλό κρασί ο 38χρονος Νάντο ντε Κολό, που «κουβάλησε» τους Γάλλους (24π., 5ασ.).

Η Βιλερμπάν έβαλε... φρένο στη φόρα που είχε αποκτήσει η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς και την πλησίασε στη βαθμολογία της Euroleague, καθώς ανέβηκε στο 2-3. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 3-2, καθώς δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις διψήφιες διαφορές τους, τα «θαλάσσωσαν» στην τελική ευθεία και το πλήρωσαν.

Για να «γράψουν» την εντός έδρας νίκη οι Γάλλοι χρειάστηκαν -άλλη μία- τρομερή εμφάνιση του Νάντο ντε Κολό τη φετινή σεζόν. Ο 38χρονος, αγέραστος σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, μετρώντας 24 πόντους και 5 ασίστ. Μάλιστα, ευστόχησε σε ένα «χρυσό» τρίποντο στην τελική ευθεία, όπως και σε 3/3β. που «κλείδωσαν» τη νίκη των γηπεδούχων. Σε καλό βράδυ και ο Γκλιν Ουότσον (21π. με 5/8 3π. και 5ασ.).

Από την άλλη, η τριπλέτα των Ντουέιν Μπέικον (22π., 5ρ., 3ασ.), Μφιόντου Καμπενγκέλε (20π., 4ρ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (13π., 10ρ., 3ασ.), «οδηγούσε» το κλαμπ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για 37-38 λεπτά. Όμως, στην τελική ευθεία οι τρεις τους πήραν βιαστικές επιλογές, με τη Ντουμπάι να γνωρίζει την ήττα.

Εντυπωσιακός ο Ντε Κολό, ορεξάτος ο Πετρούσεφ

Το παιχνίδι άρχισε με ένα εντυπωσιακό «κρεσέντο» του Νάντο ντε Κολό (8π. και 3ασ. σε 7' ο Γάλλος, 17-16 το σκορ), όμως οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν γρήγορα (19-21 στο 9') με ένα γκολ - φάουλ του ορεξάτου Φίλιπ Πετρούσεφ (6π.). Έτσι, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε σε ένα μοιρασμένο σκηνικό στη Λυών (21-24 στο 10', ξανά δια χειρός Πετρούσεφ).

Σταθερά ισορροπημένο το παιχνίδι

Δυο τρίποντα του Κόστα Κόντιτς έστειλαν τη Ντουμπάι στο +8 (24-32), αλλά ο Μέλβιν Αζινσά «απάντησε» άμεσα (29-32 στο 14') και η Βιλερμπάν δεν άφησε το σκορ να «ξεφύγει» (32-34 στο 15'). Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε ήταν «ζεστός» και έγινε διψήφιος από νωρίς (11π. στο 17', 34-40), αλλά ο vintage Ντε Κολό ισοφάρισε, λίγο πριν από το φινάλε του ημιχρόνου (44-44 στο 20'). Εκ των πρωταγωνιστών για τους γηπεδούχους ήταν και ο Γκλιν Ουότσον (10π.), την ώρα που η Ντουμπάι είχε... προλάβει να μοιράσει 16ασ. στο 20'.

Οι ψηλοί της Ντουμπάι έκαναν κουμάντο

Το δίδυμο Πετρούσεφ - Καμπενγκέλε συνέχισε να αποτελεί... άλυτο γρίφο για τη ρακέτα της γαλλικής ομάδας, η οποία δεν μπορούσε να τους περιορίσει (46-54 στο 24'). Μάλιστα, με διαδοχικές προσπάθειες του Μπέικον οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +10 ξανά και ξανά (48-58 στο 26', 52-62 στο 27'), αρχίζοντας να αισθάνονται πιο άνετα πάνω στο παρκέ. Στο 30', λοιπόν, η ομάδα του κόουτς Γκόλεματς βρισκόταν στο +9 (59-68).

Ντε Κολό σαν το... παλιό καλό κρασί και "stop" στη Ντουμπάι

Ο Ντε Κολό το είχε πάρει προσωπικά και μάζεψε για άλλη μια φορά την απόσταση (65-68 στο 32'), αλλά η επιστροφή του Μπέικον έφερε ένα γρήγορο 5-0 για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (65-73 στο 34'). Ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού έφτασε τους 20π. για το 67-75 στο 35', με τον Καμπενγκέλε να τον... ισοφαρίζει σε αντίστοιχες επιδόσεις (20π.) για το 73-77 λίγο αργότερα (36').

Ένα τρίποντο του Ουότσον, όμως, έδωσε νέο «παλμό» στην αναμέτρηση (76-77 στο 38') και το ματς έγινε ξανά «θρίλερ». Σε εκείνο το, ο Πετρούσεφ δέχτηκε ένα "stop", ο Καμπενγκέλε έκανε λάθος και ο Μπέικον σταμάτησε αντικανονικά τον Τραορέ, ο οποίος πήγε στη γραμμή των βολών με 104'' για τη λήξη. Ο Γάλλος σέντερ έκανε 0/2β., η Βλερμπάν βρήκε επιθετικό ριμπάουντ και ο Ντε Κολό ευστόχησε σε ένα σπουδαίο τρίποντο για το 79-77. Ο Μπέικον με μια βιαστική επιλογή βρήκε σίδερο, ο Ράιτ αποβλήθηκε με 5φ. και ο Τραορέ πήγε ξανά στη γραμμή, για να κάνει εκ νέου 0/2 βολές. Η Τσαρούχα ζήτησε επανάληψη της 2ης βολής και τελικά ο Τραορέ βρήκε στόχο για το 80-77 (58'' για το φινάλε).

Ο Μπέικον έπαιξε iso με τον Ντε Κολό και τον κέρδισε με ένα σουτ μέσης απόστασης (80-79, 37'' για τη λήξη) και οι Γάλλοι έδωσαν ξανά τη μπάλα στα χέρια του έμπειρου γκαρντ τους. Ο Ντε Κολό «ροκάνισε» τον χρόνο, αστόχησε σε τρίποντο, αλλά ο Τραορέ πήρε -ακόμα ένα- σπουδαίο επιθετικό ριμπάουντ. Πλέον έμεναν 12'', με τον Μπέρτανς να κάνει αμέσως φάουλ στον Ντε Κολό και την Τσαρούχα να στέλνει τον Γάλλο στη γραμμή για τρεις βολές. Ο... σεσημασμένος σκόρερ της Euroleague δεν έκανε λάθος, έβαλε και τις τρεις (3/3) και «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων (85-79).

Τα Δεκάλεπτα: 21-22, 44-44, 59-68, 85-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.