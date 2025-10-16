Σπουδαία νίκη στο Κάουνας με 78-89 επί της Ζαλγκίρις (3-2) για την Αρμάνι Μιλάνο (2-3) που «εγκλώβισε» τον Φρανσίσκο (8 πόντοι-6 ασίστ) και αφού το... άστρο του Μπουτκεβίτσιους (20 πόντοι, 6/7 τρίποντα) «έσβησε», επέβαλε την άμυνα και το ρυθμό της, έχοντας έξι διψήφιους παίκτες (Σιλντς-Έλις-Ρίτσι-Μπούκερ από 15 πόντους έκαστος, Γκούντουριτς 14π., Μπολμάρο 10π.)!

Την ερχόμενη αγωνιστική (6η), η Ζαλγκίρις έχει δύσκολη «έξοδο» στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα, ενώ την ίδια ώρα (23/10, 21:30), η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί τη Βαλένθια.

«Ντέρμπι» μέχρι να πάρει... φωτιά ο Μπουτκεβίτσιους

Ο Μπολμάρο με τρίποντο άνοιξε το σκορ (0-3). Ο Φρανσίσκο πήγε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, όμως χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στον Ρίτσι. Το 2-5 ο Σιλντς στο 2' και με την ιταλική άμυνα προσαρμοσμένη πάνω στον Φρανσίσκο, ο Γουίλιαμς-Γκος βγήκε μπροστά για το 4-5. Το τρίποντο του Σλέβα για το 9-5 στο 4' έδωσε συνέχεια στο μίνι σερί 7-0 των Λιθουανών που είδαν τον Γκούντουριτς να πατάει παρκέ και να «ξεκολλά» το Μιλάνο (11-9, 7'). Οι Μπούκερ και Έλις έδωσαν λύσεις στην ομάδα του Ετόρε Μεσίνα, όμως τρία τρίποντα από τον «καυτό» Μπουτκεβίτσους διαμόρφωσαν το 21-13 της πρώτης περιόδου (10')!

Crazy sequence by Arnas Butkevicius 😱@bczalgiris



20 PTS I 6/6 3FG in 9 minutes! pic.twitter.com/KDNjBh6Mhs — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025



Το... βιολί του ο Μπουτκεβίτσιους, «αφύπνιση» με Σιλντς

Ο Λιθουανός «3 and D» φόργουορντ ήταν φανταστικός και στις δυο μεριές του παρκέ, ξεκινώντας το δεύτερο δεκάλεπτο με νέο τρίποντο για το 26-13, κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό συν ακόμα ένα σουτ από τα 6,75 (5/5 τρίποντα) για το 31-15 στο 12', φθάνοντας τους 17 προσωπικούς πόντους! Σιλντς και Μπολμάρο προσπάθησαν να κρατήσουν κοντά το Μιλάνο (31-20), με τον Αμερικανό φόργουορντ να βάζει και έμμεσο τρίποντο για το 33-25 στο 14'. Νέα τρίποντη «βόμβα» από τον Μπουτκεβίτσιους και 6/6 για το 38-27, όμως ο Μάνιον με τους Σιλντς, Γκούντουριτς και Ρίτσι εκτέλεσαν, επίσης, για τρεις κατά σειρά, αλλάζοντας το προβάδισμα για πρώτη φορά μετά την εκκίνηση με σερί 12-0 (38-39, 19')! Ως εκεί, καθώς Φρανσίσκο και Ράιτ συνεργάστηκαν δις για το 42-39 του ημιχρόνου.

«Σίγησαν» τα... κανόνια, πήρε το μομέντουμ η Αρμάνι Μιλάνο

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι Τουμπέλις και Μπούκερ μπήκαν δυναμικά, διαμορφώνοντας το 46-46 στο 22'. Πρώτο καλάθι-τρίποντο για τον Φρανσίσκο και άμεση απάντηση από τον Ρίτσι για το 49-49 ένα λεπτό μετά. Ο Τουμπέλις έγινε παράγοντας στο ματς για το 54-49 με 11 προσωπικούς πόντους, όμως με επιμέρους 6-1 δια χειρός των Μπολμάρο, Έλις και Μπούκερ, το Μιλάνο προσπέρασε με 55-56 στα μισά. Ο Φρανσίσκο τα έβαλε με το... κεφάλι του και σκόραρε ξανά για το 59-56, όμως οι φιλοξενούμενοι τον είχαν απορυθμίσει τελείως και με νέο «πολυπρόσωπο» σερί 7-0 μέσα σε 4 λεπτά, προσπέρασαν με 59-63, προτού ο Γουίλιαμς-Γκος κλείσει την τρίτη περίοδο στο 61-63.

Επέβαλε τους «κανόνες» και πήρε το «ροζ φύλλο» η ομάδα του Μεσίνα

Με Έλις και Ρίτσι ως άσους στα... μανίκια του, ο Ετόρε Μεσίνα είδε το Μιλάνο να κυριαρχεί στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Έλις «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +6 (64-70) στο 33' και ο Ρίτσι ντύθηκε... Μπουτκεβίτσιους για το 66-73. Οι Σιλντς και Έλις έσπασαν το «φράγμα» των δέκα πόντων διαφορά για το 66-77 στο 36' και παρά την σκέψη του Τόμας Μασιούλις να παίξει με τρία γκαρντ (Φρανσίσκο, Λο, Γουίλιαμς-Γκος) δεν υπήρξε... επιστροφή! Ο Ρίτσι ευστόχησε ξανά από μακριά (5/5!) για το 70-82 στο 38', επτά σερί πόντοι από τον Γουίλιαμς-Γκος και 15 προσωπικοί για να σώσει έστω τη διαφορά (75-85), όμως οι Έλις και Μπολμάρο «καθάρισαν» για το 78-89, μια σπουδαία νίκη ψυχολογίας μέσα στο Κάουνας!

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-39, 61-63, 78-89

Πριν από το τζάμπολ, ο «θρυλικός» Παούλιους Γιανκούνας και νυν πρόεδρος της Ζαλγκίρις, τίμησε τον Μπράιαντ Ντάνστον για την -μονοετή- προσφορά του!