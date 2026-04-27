Γιουβέντους: Προσφέρει έως και τριετές συμβόλαιο στον Άλισον για να τον πείσει

Η Γιουβέντους έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Άλισον Μπέκερ και θέλει να κάνει δυναμική κίνηση για την απόκτησή του.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, που αποτελεί βασικό κομμάτι των «Κόκκινων» από το 2018 όταν αποκτήθηκε από τη Ρόμα, φτάνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του (λήγει το 2027). Στα 33 του χρόνια, βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα, να παραμείνει στο Άνφιλντ μέχρι το τέλος της συμφωνίας του ή να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η προοπτική αυτή φαίνεται να οδηγεί στο Τορίνο, με τη Γιουβέντους να πιέζει για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα είναι έτοιμη να προσφέρει είτε διετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο είτε απευθείας τριετή συμφωνία. Σε περίπτωση αποδοχής, ο έμπειρος γκολκίπερ θα παραμείνει στο Τορίνο έως τα 36 του.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, ο Άλισον δεν επιθυμεί να αποχωρήσει δημιουργώντας πρόβλημα στις σχέσεις του με τη Λίβερπουλ.