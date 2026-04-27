Βίοι αντίθετοι Ολυμπιακός και Φενέρ στα «κλειστά» παιχνίδια: Τι κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» όταν η μπάλα καίει στο φινάλε

Ολυμπιακός και Φενέρ ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους όταν η μπάλα «καίει» στο φινάλε, με τους «ερυθρόλευκους» να δυσκολεύονται στα κλειστά παιχνίδια που κρίνονται στο τέλος...

Σύμφωνα με έρευνα από ένα σάιτ στατιστικών έγινε ιδιαίτερη μνεία στα «κλειστά» παιχνίδια, με το ELStatsLab να συγκρίνει τις επιδόσεις της Φενέρ και του Ολυμπιακού.

Η σελίδα των στατιστικών ανέλυσε τα φετινά παιχνίδια των δυο ομάδων που κρίνονται στο φινάλε και φανέρωσε το πρόβλημα των «ερυθρολεύκων» όταν η μπάλα καίει.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κλήθηκε να διαχειριστεί μόλις 11 από 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας που κρίθηκαν ουσιαστικά στο φινάλε ή στην τελευταία κατοχή και το πρόσημο της ήταν αρνητικό. Ο Ολυμπιακός μέτρησε 6 ήττες και 5 νίκες σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο τέλος, φανερώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει στους «ερυθρολεύκους» όταν η μπαλα... καίει.

Αντίθετα η Φενέρ κλήθηκε να διαχειριστεί 15 αγώνες από τους 38 που κρίθηκαν στο φινάλε, με την ομάδα του Σάρας να ανταποκρίνεται με θετικό τρόπο. Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα είχε ρεκόρ 10-5 σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο φινάλε και κάτω από τους 5π. δείχνοντας πως εκμεταλλεύεται με τον κατάλληλο τρόπο το ρόστερ της.