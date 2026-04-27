Βίοι αντίθετοι Ολυμπιακός και Φενέρ στα «κλειστά» παιχνίδια: Τι κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» όταν η μπάλα καίει στο φινάλε

Σύμφωνα με έρευνα από ένα σάιτ στατιστικών έγινε ιδιαίτερη μνεία στα «κλειστά» παιχνίδια, με το ELStatsLab να συγκρίνει τις επιδόσεις της Φενέρ και του Ολυμπιακού.
Η σελίδα των στατιστικών ανέλυσε τα φετινά παιχνίδια των δυο ομάδων που κρίνονται στο φινάλε και φανέρωσε το πρόβλημα των «ερυθρολεύκων» όταν η μπάλα καίει.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κλήθηκε να διαχειριστεί μόλις 11 από 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας που κρίθηκαν ουσιαστικά στο φινάλε ή στην τελευταία κατοχή και το πρόσημο της ήταν αρνητικό. Ο Ολυμπιακός μέτρησε 6 ήττες και 5 νίκες σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο τέλος, φανερώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει στους «ερυθρολεύκους» όταν η μπαλα... καίει.
Αντίθετα η Φενέρ κλήθηκε να διαχειριστεί 15 αγώνες από τους 38 που κρίθηκαν στο φινάλε, με την ομάδα του Σάρας να ανταποκρίνεται με θετικό τρόπο. Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα είχε ρεκόρ 10-5 σε παιχνίδια που κρίθηκαν στο φινάλε και κάτω από τους 5π. δείχνοντας πως εκμεταλλεύεται με τον κατάλληλο τρόπο το ρόστερ της.
📊 Clutch performance | #EuroLeague 2025-26— EL_StatsLab (@El_Statslab) April 27, 2026
🇹🇷 Fenerbahce: 10-5 in games decided by ≤5 pts (66.7%) 15 close games
🇬🇷 Olympiacos: 5-6 (45.5%) only 11 close games out of 38 played
Two different profiles:
→ OLY wins big, rarely needs a last-minute stop
→ FBK thrives in…