Λουτσέσκου: «Οι δύο χειρότεροι μήνες της ζωής μου - Λυπάμαι πολύ που απογοητεύσαμε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ»

Λόγια καρδιάς από τον Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Ρουμανία. Οι συμπατριώτες του βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, λίγα 24ωρα μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να μιλάει ανοιχτά για όλα...

Σε συνέντευξή του, αυτήν την φορά στο ProSport της Ρουμανίας, που βρέθηκε στο σπίτι του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ανοιχτά για αποτυχία, μετά τον χαμένο τελικό και δήλωσε πως βιώνει τους δύο πιο δύσκολους μήνες της ζωής του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν μετά από δυο μέρες πέρασε ο πόνος και ο θυμός από τον χαμένο τελικό: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν θα περάσει ποτέ αυτός ο πόνος, η απογοήτευση για αυτή την ήττα! Όλα ξεθωριάζουν με τον χρόνο, αλλά όλα παραμένουν μέσα μας όπως τα ζήσαμε. Όπως μένουν οι καλές στιγμές, οι νίκες, μένουν και αυτές οι δυσάρεστες στιγμές. Έχω δώσει πολλούς τελικούς στην καριέρα μου, έχω κερδίσει κάποιους, έχω χάσει κάποιους άλλους.

Έχω βιώσει όλα τα συναισθήματα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να διαχειριστείς όπως θέλεις μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η απογοήτευση είναι μεγάλη. Έχω μια εσωτερική ικανοποίηση για ότι έχω καταφέρει μέχρι τώρα αλλά αυτή η ήττα είναι πολύ άσχημη, είναι μια πολύ άσχημη ιστορία».

Για το τι τον πονάει περισσότερο από αυτή την ήττα και το χαμένο τρόπαιο: «Είναι μια αποτυχία για εμάς. Είναι τελικά μια αποτυχία. Ελπίζεις να τα καταφέρεις, χτίζεις κάτι όλη την χρονιά, δημιουργείς ένα όνειρο, περνάς δύσκολες στιγμές, περίπλοκες καταστάσεις, πολεμάς μέσα στο γήπεδο και εκεί που αρχίζεις να πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις έρχεται ένας αγώνας που σε ρίχνει στο έδαφος.

Ο μεγάλος πόνος για μένα είναι ότι χάθηκε αυτό το όνειρο που φτιάξαμε όλοι μαζί αλλά δεν έγινε πραγματικότητα. Δεν ήταν ο τελικός αυτός που παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο στο επίπεδο μας, με όλο τον σεβασμό στον ΟΦΗ. Είναι μια ομάδα σε καλή κατάσταση, έχουν την δική τους φιλοσοφία, αλλά δεν είναι στο δικό μας επίπεδο. Ακόμα και μέσα στο παιχνίδι στον τελικό, κρίθηκε από στιγμές που ήταν υπέρ τους και όχι υπέρ μας. Μπορεί να συμβεί και αυτό αλλά στην πράξη εμείς χάσαμε όχι από τον φόβο του αντιπάλου, αλλά από τον φόβο της αποτυχίας.

Δεν μιλάμε για φόβο αντιπάλου, ούτε για φόβο ενός παιχνιδιού. Χάσαμε από τον φόβο ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ερχόμενοι στον τελικό από μια περίοδο που δεν είναι η καλύτερη για εμάς. Αυτό μας έκανε να χάσουμε την "ασφάλεια" μας, την ηρεμία μας να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας και στο τέλος να μην έχουμε την απαραίτητη χημεία στον αγωνιστικό χώρο που είχαμε σε όλη την διάρκεια της σεζόν.

Υπήρχαν πάρα πολλές πολύπλοκες καταστάσεις για εμάς σε όλη την σεζόν. Πολλά ατυχήματα, πολλές καταστάσεις γύρω από την ομάδα εντελώς αρνητικές που σιγά-σιγά τους τελευταίους δυο μήνες μας έκανε να χάσουμε όλη αυτή την καλή φόρμα που είχαμε. Βρισκόμασταν πριν δυο μήνες σε μια φόρμα που μας έδινε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο».

Για το πώς είναι η ζωή στην Θεσσαλονίκη και πως ζει ο ίδιος μια τόσο κακή στιγμή: «Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό που έγινε στον τελικό. Είναι δύσκολη η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. H συνέντευξη αυτή ήταν να γίνει σε εξωτερικό χώρο αλλά δεν ήθελα να το κάνω, δεν νιώθω οτι είμαι σε θέση τώρα να κάνω κάτι τέτοιο.

Νιώθω ένα αίσθημα αμηχανίας επειδή λυπάμαι πολύ που έχουμε απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που είχαν πολλές ελπίδες για να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Είναι δύσκολο γιατί τα συναισθήματα εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι πολύ έντονα, το ποδόσφαιρο εδώ σημαίνει πολλά. Πέρα από αυτό δεν μπορείς να φανταστείς οτι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για την ομάδα 24 ώρες και όχι μόνο για να πάνε στο γήπεδο και να δουν τον αγώνα οπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν είσαι μέρος της οικογένειας που λέγεται ΠΑΟΚ».

Γιατί αισθάνεται όλη αυτή την αμηχανία αφού έχει πετύχει τόσα με τον ΠΑΟΚ: «Το γεγονός ότι με εκτιμούν και ότι είμαι πολύ δημοφιλής, ότι οι άνθρωποι στηρίζουν επάνω μου πολλές ελπίδες με κάνει να νιώθω πολύ καλά από την μια, από την άλλη όμως δημιουργεί πολλές και μεγάλες ευθύνες.

Βάζω και εγώ στον εαυτό μου τις ευθύνες αλλά έτσι ζω. Αν χάσω ένα παιχνίδι, πεθαίνω εκείνη την στιγμή... για 1-2 μέρες είναι ένα άτομο που... αγνοείται! Έτσι ζούμε πιθανώς όλοι οι προπονητές τις στιγμές της αποτυχίας».

Για το αν νιώθει ότι απογοήτευσε τον πατέρα του με αυτή την ήττα και αν το αν θα έσβηνε το 2026 αν είχε μια μαγική ικανότητα: «Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν μπορούμε να μιλάμε για μαγικές δυνάμεις. Μπορώ μόνο να διαπιστώσω ότι αυτοί οι δυο μήνες είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου!

Είναι η πρώτη φορά που χάνω κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο. Ακόμα και αν προετοιμαστείς εκ των προτέρων και λες ότι θα έρθει η στιγμή να γίνει αυτό, θα εμφανιστούν άλλες σκέψεις στο κεφάλι μου. Από αθλητικής άποψης το 2026 άρχισε πάρα πολύ καλά, αλλά όπως συμβαίνει πολλές φορές δημιουργήθηκαν προσδοκίες για να πάρουμε το νταμπλ εκεί στα τέλη Γενάρη αρχές Φλεβάρη άρχισα να χάνω παίκτες από το... τίποτα.

Άρχισαν να συμβαίνουν τριγύρω πολύ παράξενα πράγματα. Αυτές οι καταστάσεις σε διδάσκουν πως μερικές φορές η μοίρα είναι αυτό που είναι και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά μόνο να πολεμήσεις και να αντιδράσεις».