Ινφαντίνο: «Ο κόσμος μας πρέπει να είναι ενωμένος και ειρηνικός»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφώνησε την ομιλία αποφοίτησης καθώς οι φοιτητές- της «Τάξης του 2026»- του Miami Dade College (MDC) γιόρταζαν την αποφοίτησή τους από το κολλέγιο, το οποίο συνεργάζεται με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Κάτι που είχαν κάνει κατά το παρελθόν, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Το MDC, όπως αναφέρει η FIFA, είναι ένα από τα πιο ποικιλόμορφα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, με τους φετινούς αποφοίτους να εκπροσωπούν 116 διαφορετικές χώρες και να μιλούν 23 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.



«Η FIFA έχει στην πραγματικότητα περισσότερα μέλη από τα Ηνωμένα Έθνη - 211 χώρες είναι μέλη της FIFA, και όταν βρίσκομαι εδώ μαζί σας, νιώθω την ίδια ενότητα. Φέρνουμε τον κόσμο μαζί. Η FIFA το κάνει, το Miami Dade College το κάνει, το ποδόσφαιρο το κάνει. Ενσαρκώνετε ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι ο κόσμος μας. Ένας ενωμένος κόσμος, ένας ειρηνικός κόσμος, ένας κόσμος που ενώνεται με χαρά και πάθος», είπε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο LoanDepot Park, έδρα της ομάδας μπέιζμπολ Miami Marlins Major League,



«Το μήνυμά μου σε όλους σας είναι ακριβώς αυτό: Να εργάζεστε πάντα σκληρά. Να είστε πάντα ανθεκτικοί. Να είστε πάντα θετικοί. Να είστε ειλικρινής. Να είστε βοηθητικοί. Να είστε χαρούμενοι. Γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, επειδή η ομάδα που κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζει μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Το κερδίζετε σήμερα και μπορείτε να το κερδίζετε κάθε μέρα από τώρα με τις πράξεις σας, με τις δραστηριότητές σας, με το χαμόγελο που μπορείτε να χαρίσετε σε κάθε κορίτσι και κάθε αγόρι, κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα».

Ο πρόεδρος της FIFA είπε ότι είχε υποβάλει αίτηση για εργασία τόσο στην UEFA όσο και στη FIFA, λαμβάνοντας επιστολές απόρριψης νωρίς στην καριέρα του, πριν τελικά ανέλθει στην κορυφή και των δύο οργανισμών.

«Οι γονείς μου, που ήταν εργαζόμενοι, μου είπαν να εργάζομαι πάντα σκληρά, να είμαι πάντα ανθεκτικός και να είμαι πάντα θετικός. Και αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να πετύχετε όλα όσα θέλετε στη ζωή σας», είπε.

«Τα πάντα. Δεν δικαιούστε τίποτα, αλλά μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό αν πιστεύετε στον εαυτό σας, αν ακολουθείτε τα όνειρά σας και φυσικά, επαναλαμβάνω, αν εργάζεστε σκληρά, αν είστε ανθεκτικοί και αν είστε πάντα, πάντα θετικοί» συμπλήρωσε.

