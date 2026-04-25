«Έπεσε» στο Conference ο Παναθηναϊκός: Πότε ξεκινάνε οι αγώνες του

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ «υποβίβασε» τον Παναθηναϊκό στο Conference League, σε μια ακόμα αρνητική εξέλιξη για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε φέτος μια κάκιστη σεζόν στο Πρωτάθλημα και θα ολοκληρώσει την σεζόν στην 4η θέση των Play-Offs, δίχως να έχει ουσιαστικές βλέψεις για τις τελευταίες αγωνιστικές.

Μπορεί οι «πράσινοι» να εξασφάλισαν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, όμως αυτό θα είναι τελικά για το Conference League, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, το «Τριφύλλι» θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με την κλήρωση να γίνεται στις 17 Ιουνίου και τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.

Το θετικό είναι ότι λόγω της καλής παρουσίας της ομάδας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός στα προκριματικά του Conference League, έχοντας -θεωρητικά τουλάχιστον- πιο βατούς αντιπάλους.