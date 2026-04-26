Παρέμβαση στην Κομισιόν για Qualco και Αθηναϊκό: «Έμμεση κρατική χρηματοδότηση; Που είναι η διαφάνεια;»

«Καυτά» ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του SDNA και πλέον το θέμα της χορηγίας του Αθηναϊκού από την Qualco παίρνει πανευρωπαϊκή διάσταση.

Ζητούνται απαντήσεις και όπως φαίνεται αυτές θα δοθούν στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στην Κομισιόν.

Το Σάββατο το μεσημέρι ο Νίκος Παππάς κατέθεσε με αφορμή το δημοσίευμα του SDNA ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφορικά με το κατά πόσο η εταιρεία Qualco, η οποία επωφελείται από σημαντικές δημόσιες συμβάσεις, πολλές εκ των οποίων συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί τον βασικό και αποκλειστικό χορηγό της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών Athinaikos WBC, έχοντας μάλιστα αποκτήσει και δικαιώματα ονοματοδοσίας της ομάδας.



Ο ευρωβουλευτής, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει ότι «η περίπτωση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ενωσιακών πόρων για τη δημιουργία ιδιωτικών πλεονεκτημάτων, τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, αλλά και την αλλοίωση της ισορροπίας στον αθλητισμό, ιδίως όταν μικρότεροι σύλλογοι δεν έχουν πρόσβαση σε ανάλογες πηγές χρηματοδότησης» και υπό το πρίσμα των ανωτέρω ρωτά την Επιτροπή:

1. Πώς διασφαλίζει ότι οι πόροι που προέρχονται από δημόσιες συμβάσεις και ενωσιακά προγράμματα δεν χρησιμοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, για δραστηριότητες ιδιωτικής προβολής όπως η χορηγία επαγγελματικών αθλητικών συλλόγων;



2. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η διοχέτευση πόρων από εταιρείες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δημόσιες συμβάσεις προς συγκεκριμένους αθλητικούς φορείς να συνιστά έμμεση κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 107 ΣΛΕΕ;



3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση της διαφάνειας, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία της ισορροπίας και της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου;»