Qualco: Ο μέγας χορηγός του Αθηναϊκού που ξεκίνησε ως εισπρακτική κι έγινε κολοσσός - Συμμετέχει σε κρατικές συνεργασίες 250 εκατ.

Ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της φετινής πρωταθλήτριας ομάδας μπάσκετ γυναικών; Το SDNA σας παρουσιάζει τον «χρυσό» χορηγό του Αθηναϊκού, την εταιρεία Qualco που έδωσε και το όνομά της στην ομάδα του Βύρωνα.

Η πορεία της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού είναι από τις πλέον αξιοσημείωτες καθώς τη σεζόν 2023-24 υποβιβάστηκε, το καλοκαίρι πήρε wild card καταβάλλοντας ένα μεγάλο ποσό στην ΕΟΚ και μέσα σε λίγους μήνες κάποιες μεγάλες εταιρίες (Qualco, Politis Group, Nova κλπ) αποφάσισαν να επενδύσουν στην ομάδα της καρδιάς του Νίκου Χαρδαλιά, όπως προσφάτως δήλωσε.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας που αφορά τους μεγάλους χορηγούς του Αθηναϊκού θα ασχοληθούμε με την Qualco, η οποία μάλιστα έχει «χαρίσει» το όνομά της στην ομάδα του Βύρωνα, στηρίζοντας τον κατ΄αποκλειστικότητα!

Η συγκεκριμένη εταιρεία, σε αντίθεση με αντίστοιχες εταιρείες αναλόγου μεγέθους, δεν διάλεξε να προβληθεί χορηγώντας μια ΠΑΕ ή ΚΑΕ με μεγάλο πυρήνα φιλάθλων, αλλά μια συνοικιακή ομάδα, που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος προ ημερών, μπροστά σε διψήφιο αριθμό φίλων της.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά στοιχεία μιας εταιρίας που ξεκίνησε ως εισπρακτική και τα τελευταία χρόνια εκτοξεύτηκε οικονομικά.

Η εταιρία Qualco εμφανίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη την τελευταία πενταετία συμμετέχοντας σε σχήματα που έχουν αποφέρει πάνω από 250 εκατ., με την ελληνική κυβέρνηση να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της.

Ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Ορέστη Τσακαλώτος, εξάδελφος του πρώην Υπουργού, Ευκλείδη, με τους δύο άνδρες να φέρονται να έχουν διακόψει κάθε επικοινωνία τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 ως εισπρακτική, δηλαδή είναι από τις κλασικές εταιρίες που «ψάχνουν» οφειλέτες, όμως από το 2021 έως και σήμερα έχει γιγαντωθεί, διευρύνοντας τις δραστηριότητες της στον τομέα της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στην χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Πλέον ο κύκλος εργασιών της φτάνει σε αμύθητα ύψη. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, δραστηριοποιείται σε τρεις δυναμικούς επιχειρηματικούς πυλώνες:

-Τον Λογισμικό & Τεχνολογία, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού.

-Την Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (PaaS), η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογικές πλατφόρμες.

-Τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει λύσεις για διαχείριση απαιτήσεων και ψηφιοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών (διατηρείται ο εισπρακτικός χαρακτήρας από τον οποίο ξεκίνησε).

Αποκορύφωμα της ανοδικής της πορείας του ομίλου είναι ότι έναν χρόνο πριν, τον Μάιο του 2025 η Qualco Group A.E εισήχθη στην κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ στις 02/01/2026 ανακοινώθηκε η διάσπαση με απόσχιση του Κλάδου Τεχνολογίας, και εισφοράς της στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Qualco Technology.

Ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της Qualco ηελληνική κυβέρνηση!

Η Qualco από το 2021 έως και σήμερα έχει στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνοντας την εκτέλεση μέρους (σε συνεργασία με άλλες εταιρείες) ή του συνόλου, μεταξύ άλλων, των εξής συμβάσεων: Ψηφιοποίησης Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ψηφιοποίησης των Αρχείων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την ανάληψη Υπηρεσιών διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», την Επέκταση των ηλεκτρονικών ποινικών επιδόσεων (Β’ φάση) και παροχής υπηρεσιών μελέτης αναδιοργάνωσης συστ. είσπραξης ληξ/θεσμων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ.

Από 18/10/2017 έως και 26/03/2018 υπέγραψε με το δημόσιο και πιο συγκεκριμένα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μόλις τρεις συμβάσεις ύψους 214.400 ευρώ, ενώ από τότε έως και σήμερα έχει υπογράψει 18 συμβάσεις με περισσότερους κρατικούς φορείς ύψους 267 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, οι μεγαλύτερες από τις οποίες χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και δη από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουν ορίζοντας παράδοσης έως το 2027.

Σε συνέντευξη του στην Καθημερινή ο Ορέστης Τσακαλώτος επιβεβαιώνει: «Την πενταετία 2019-2024 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε συνολικά αύξηση κατά 29%, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 39% ετησίως. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5%, το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 87 εκατ. και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. με margin της τάξεως του 21%. Σημειώστε ότι το 99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το 70%των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά», ενώ για το πλάνο ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια αποφαίνεται:

«Θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσα από οργανική ανάπτυξη αλλά και στοχευμένες επενδύσεις σε ελληνικές και ξένες εταιρείες τεχνολογίας. Εφαρμόζουμε μια μακροχρόνια και πολυδιάστατη στρατηγική με οργανική ανάπτυξη, με στοχευμένες εξαγορές, διεθνή επέκταση, διαφοροποιημένες ροές εσόδων και βέβαια τη δραστηριοποίηση σε έναν κλάδο με μεγάλη ανάπτυξη».