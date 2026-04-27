Λεσόρ: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται, πρέπει να ανεβάσω την απόδοσή μου»

Ο Ματίας Λεσόρ σε δηλώσεις του πριν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague στάθηκε στο κίνητρο που υπάρχει στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

Για το αν το μειονέκτημα έδρας δίνει κίνητρο στην ομάδα: «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε επιπλέον κίνητρο. Ξέρουμε τι διακυβεύεται, ξέρουμε τι είδους παιχνίδι θα παίξουμε και πόσο σημαντικό είναι. Οπότε, πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι, έτοιμοι να παίξουμε με σωστή νοοτροπία και αυτό είναι όλο».

Για το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο που βοηθά την ομάδα τώρα στα κρίσιμα παιχνίδια: «Όλοι ξέρουμε πως να ανεβάζουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας. Όλοι ξέρουμε πώς να κάνουμε περισσότερα από όσα έχουμε κάνει ως τώρα. Οι ηγέτες, οι ρολίστες, οι παίκτες από τον πάγκο, όσοι έχουν προσφέρει, όλοι θα πρέπει να είναι στην καλύτερη ημέρα τους και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Προφανώς και κάθε ματς είναι διαφορετικό, θα κριθεί στο ποια ομάδα θα φτάσει στις τρεις νίκες και ουσιαστικά αυτό είναι όλο».

ΓΙα το ποιο είναι το κομμάτι στο οποίο θεωρεί ότι συνεισφέρει περισσότερο: «Όπως είπα και πριν όλοι πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο του παιχνιδιού μας και βάζω πρώτο εμένα σε αυτό. Είναι καλό που επέστρεψα και είμαι στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να δείξω γιατί ο κόσμος με περιμένει γιατί με εμπιστεύεται ο προπονητής, το σταφ και γιατί με περίμεναν όλοι τόσο καιρό. Ο μόνος τρόπος να το κάνω, είναι μέσα στο γήπεδο. Τώρα που έχει φύγει το συναισθηματικό κομμάτι, που ήταν "εντάξει ο Ματίας επέστρεψε" και όλοι είναι χαρούμενοι που τον βλέπουν να παίζει. Τώρα πρέπει να ανεβάσω το επίπεδό μου και να δείξω γιατί έχω αυτή τη θέση, γιατί ήμουν δυο φορές μέλος της καλύτερης 5άδας και γιατί αυτή η ομάδα με περίμενε τόσο καιρό».