Το Audi Q4 e-tron αναβαθμίζεται (pics)

Η Audi αναβαθμίζει ουσιαστικά το Q4 e-tron, το ηλεκτρικό της bestseller, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως σημείο εισόδου στον αμιγώς ηλεκτρικό κόσμο της μάρκας.

Το ανανεωμένο Q4 e-tron αποκτά νέο εσωτερικό, πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία, αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και, για πρώτη φορά σε μοντέλο Audi, δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Με αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα, μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 185 kW και σειρά τεχνολογικών αναβαθμίσεων που ενισχύουν την καθημερινή χρηστικότητα, το Q4 e-tron περνά στην επόμενη φάση της εμπορικής και τεχνολογικής του πορείας στην Ευρώπη. Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 27 λεπτά σε επιλεγμένες εκδόσεις, ενώ στο Q4 Sportback e-tron quattro performance μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά φόρτισης.

Παράλληλα, η νέα γενιά ψηφιακού εσωτερικού, η ενσωμάτωση του ChatGPT, το νέο One Connected Infotainment, οι νέες φωτεινές υπογραφές και οι βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης διαμορφώνουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης, με έμφαση στην άνεση, την πρακτικότητα και τη συνδεσιμότητα.

«Με αυτή την προϊοντική αναβάθμιση, το Audi Q4 e-tron δεν γίνεται μόνο πιο σύγχρονο και πιο δυναμικό στην εμφάνιση, αλλά προσφέρει και ένα σημαντικά αναβαθμισμένο εσωτερικό», δήλωσε ο Marco Schubert, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi για τις Πωλήσεις και το Marketing και πρόσθεσε«Οι νέες λειτουργίες και οι πολυάριθμες βελτιώσεις καθιστούν το Q4 e-tronακόμη πιο ελκυστικό, τόσο για οικογένειες όσο και για εταιρικούς πελάτες».

Τα βασικά στοιχεία της αναβάθμισης

Το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron φέρνει:

• αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα στο Q4 Sportback e-tron performance

• μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 185 kW στις εκδόσεις quattro performance

• φόρτιση 10%–80% σε περίπου 27 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση

• έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε δέκα λεπτά φόρτισης στο Q4 Sportback e-tron quattro performance

• αμφίδρομη φόρτιση για πρώτη φορά σε Audi

• λειτουργία Vehicle-to-Load για τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών

• δυνατότητα Vehicle-to-Home σε επιλεγμένες αγορές, όπως Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία

• νέο digital stage μεψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και οθόνη αφής MMI12,8 ιντσών

• προαιρετική οθόνη ΜΜΙ συνοδηγού 12 ιντσών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi

• ενσωμάτωση ChatGPT στον Audi assistant

• Android Automotive OS και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Audi Application Store

• νέο εσωτερικό με Softwrap, νέα κεντρική κονσόλα και δύο επαγωγικές θέσεις φόρτισης smartphone με ψύξη

• ψηφιακά LED φώτα ημέρας και ψηφιακά OLED πίσω φώτα δεύτερης γενιάς

• χώρο αποσκευών 515 λίτρων, έως 1.487 λίτρα με αναδίπλωση πίσω καθισμάτων

• ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.800 κιλά στις εκδόσεις quattro

• νέα και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Αμφίδρομη φόρτιση: το πρώτο Audi που μπορεί να δώσει ενέργεια προς τα έξω

Το Q4 e-tron είναι το πρώτο μοντέλο της Audi που υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση. Η μπαταρία υψηλής τάσης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αποθήκευση ενέργειας για την κίνηση του αυτοκινήτου, αλλά μπορεί να επιστρέφει ενέργεια προς εξωτερικές συσκευές ή, σε επιλεγμένες αγορές, προς το σπίτι.

Με τη λειτουργία Vehicle-to-Load, το Q4 e-tron μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από πρίζα στον χώρο αποσκευών ή μέσω προαιρετικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Η πρίζα στον χώρο αποσκευών παρέχει συνεχόμενη ισχύ 2,3 kW στα 230 V AC, ενώ μέσω του προαιρετικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης διατίθεται οικιακή πρίζα ισχύος 2,3 kW ή πρίζα camping ισχύος 3,6 kW.

Σε επιλεγμένες αγορές, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία, το Q4 e-tron είναι επίσης έτοιμο για Vehicle-to-Home. Σε αυτή την περίπτωση, η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική μονάδα αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι, για παράδειγμα σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σύστημα. Η ενέργεια από την μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι μέσω συμβατού DC wallbox.

Η λειτουργία εκφόρτισης για V2H και V2L πραγματοποιείται σε επίπεδο φόρτισης μπαταρίας μεταξύ 20% και 80%. Η ενέργεια που αποδίδεται προς το σπίτι ή προς εξωτερικές συσκευές υπολογίζεται ως ισοδύναμο χιλιομετρικής χρήσης και εμφανίζεται στο αυτοκίνητο μέσω εικονικού χιλιομετρητή. Για φόρτιση έως το 100%, ο χρήστης μπορεί είτε να ορίσει προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης είτε να ενεργοποιήσει άμεση πλήρη φόρτιση.

Ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αυτονομία

Οι βελτιώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης έχουν άμεσο πρακτικό όφελος για τον οδηγό. Χάρη σε έναν ακόμη πιο αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα, το Q4 Sportback e-tron performance προσφέρει πλέον αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα.

Στις εκδόσεις Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC αυξάνεται από τα 175 στα 185 kW. Σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία 82 kWh φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά. Στο Q4 Sportback e-tron quattro performance, μπορούν να προστεθούν έως 185 χιλιόμετρα αυτονομίας σε δέκα λεπτά φόρτισης.

Η μπαταρία μπορεί να προθερμαίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση φόρτισης. Παράλληλα, η λειτουργία Plug & Charge διατίθεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Σε συμβατούς σταθμούς φόρτισης, μόλις συνδεθεί το καλώδιο, το αυτοκίνητο αναγνωρίζεται αυτόματα μέσω ενεργού λογαριασμού Audicharging, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα και η χρέωση ολοκληρώνεται στο τέλος της συνεδρίας.

Πιο αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Όλες οι εκδόσεις του Audi Q4 e-tron, είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς είτε με τετρακίνηση quattro, διαθέτουν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη στον πίσω άξονα, σε δύο εκδόσεις ισχύος. Ο νέος ηλεκτροκινητήρας APP350 ενσωματώνει σειρά βελτιώσεων που αυξάνουν την αποδοτικότητα και τη ροπή.

Η αναβάθμιση του ηλεκτροκινητήρα συνοδεύεται από νέα ηλεκτρονικά ισχύος. Ο παλμικός αντιστροφέας χρησιμοποιεί ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου, οι οποίοι μειώνουν τις απώλειες μεταγωγής και βελτιώνουν την απόδοση, ιδιαίτερα σε συνθήκες μερικού φορτίου. Νέες λειτουργίες λογισμικού συμβάλλουν επίσης στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης.

Συνολικά, η αποδοτικότητα έχει βελτιωθεί κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Επιπλέον, το σύστημα μετάδοσης είναι πλέον πιο αποδοτικό, χάρη σε νέο λιπαντικό χαμηλού ιξώδους, το οποίο μειώνει τις απώλειες λόγω τριβής, παραμένοντας παράλληλα ιδιαίτερα ανθεκτικό. Ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, το νέο λιπαντικό μπορεί από μόνο του να αυξήσει την αυτονομία έως και κατά 12 χιλιόμετρα με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Οι βελτιώσεις αυτές οδηγούν σε αισθητά αυξημένη αυτονομία. Οι πισωκίνητες εκδόσεις Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron, με μπαταρία 63 kWh μεικτά / 59 kWh καθαρά και ισχύ 150 kW, επωφελούνται με αύξηση περίπου 30 χιλιομέτρων. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, η αύξηση κυμαίνεται από 16 έως 32 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση.

Εκδόσεις SUV και Sportback

Η Audi προσφέρει το Q4 e-tron τόσο ως SUV όσο και ως Sportback, με δύο διαθέσιμες χωρητικότητες μπαταρίας: 63 kWh μεικτά και 82 kWh μεικτά.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ από 204 έως 340 hp (150 - 250 kW). Η τελική ταχύτητα φτάνει έως τα 180 χλμ./ώρα στις ισχυρότερες εκδόσεις, ενώ η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε έως 5,4 δευτερόλεπτα στην έκδοση Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance.

Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα 430 χιλιόμετρα για το Q4 SUV e-tron και τα 439 χιλιόμετρα για το Q4 Sportback e-tron. Στην έκδοση performance, η αυτονομία φτάνει τα 564 χιλιόμετρα για το SUV και τα 577 χιλιόμετρα για το Sportback. Στις εκδόσεις quattro, η αυτονομία φτάνει έως τα 544 χιλιόμετρα για το SUV και τα 557 χιλιόμετρα για το Sportback, ενώ στις εκδόσεις quattro performance έως τα 529 και 541 χιλιόμετρα αντίστοιχα.Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC κυμαίνεται από 160 έως 185 kW, ανάλογα με την έκδοση.

Νέο εσωτερικό με πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία

Στο εσωτερικό, το αναβαθμισμένο Q4 e-tron κάνει ένα σημαντικό άλμα σε επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και ποιότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο digital stage, με πανοραμική διάταξη οθονών που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών. Η οθόνη MMI διαθέτει μεγάλα εικονίδια, ώστε οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες να είναι άμεσα ορατές και εύκολα προσβάσιμες.

Για πρώτη φορά στην κατηγορία, διατίθεται προαιρετικά οθόνη συνοδηγού 12 ιντσών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οθόνη συνοδηγού που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Audi και διαθέτει εξατομικευμένη εικόνα αναμονής. Όταν δεν επιλέγεται η οθόνη συνοδηγού, η περιοχή αυτή εμπλουτίζεται με premium διακοσμητικές επιφάνειες.

Προαιρετικά, το Q4 e-tron μπορεί να εξοπλιστεί με head-up display επαυξημένης πραγματικότητας. Το σύστημα προβάλλει πληροφορίες στο παρμπρίζ σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο AR, τα βέλη πλοήγησης, τα σημεία εκκίνησης και προορισμού και οι ενδείξεις επιλεγμένων συστημάτων υποβοήθησης εμφανίζονται πάνω στο πραγματικό περιβάλλον, σαν να αιωρούνται περίπου 10 μέτρα μπροστά από τον οδηγό ή ακόμη πιο μακριά, ανάλογα με την περίσταση. Από την οπτική γωνία του οδηγού, το πεδίο προβολής για το περιεχόμενο AR έχει διαγώνιο περίπου 70 ιντσών. Στο χαμηλότερο επίπεδο εμφανίζονται στοιχεία όπως η ταχύτητα, τα σήματα κυκλοφορίας και εικονίδια υποβοήθησης και πλοήγησης.

Το νέο One Connected Infotainment αναβαθμίζει τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας. Ο έξυπνος Audi assistant επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου και μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το όχημα. Χάρη στην ενσωμάτωση του ChatGPT, οι επιβάτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και να αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητο με φυσικότερο τρόπο.

Το σύστημα infotainment βασίζεται στο Android Automotive OS. Εφαρμογές τρίτων παρόχων είναι διαθέσιμες απευθείας μέσω του Audi Application Store στο MMI, χωρίς να απαιτείται smartphone.

Η αίσθηση ποιότητας ενισχύεται από τη νέα επιφάνεια Softwrap, η οποία εκτείνεται από τις πόρτες σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργώντας μια ενιαία, premium αίσθηση χώρου. Οι κάθετοι αεραγωγοί τονίζουν το πλάτος του cockpit, ενώ η νέα κεντρική κονσόλα συνδέει οπτικά το ταμπλό με την περιοχή των πίσω καθισμάτων και προσθέτει πιο σπορ χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό υπάρχουν τέσσερις εύκολα προσβάσιμες δυνατότητες φόρτισης smartphone: δύο επαγωγικές θέσεις φόρτισης με ψύξη, ισχύος έως 15 watt η καθεμία, και δύο θύρες USB-C κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο. Προαιρετικά διατίθενται δύο επιπλέον θύρες USB-C για τους πίσω επιβάτες.

Η ατμόσφαιρα αναβαθμίζεται περαιτέρω από τον φωτισμό καμπίνας με τον πακέτο AmbientLighting. Ο λευκός ατμοσφαιρικός φωτισμός ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, ενώ τα προαιρετικά πακέτα ambient lighting plus και pro δημιουργούν ακόμη πιο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα τη νύχτα. Ο φωτισμός δυναμικής αλληλεπίδρασης κάτω από το παρμπρίζ ενισχύει την ατμόσφαιρα, αλλά και τη χρηστικότητα και την ασφάλεια. Διαθέσιμο είναι επίσης premium ηχοσύστημα Sonos.

Ευρυχωρία και πρακτικότητα για την καθημερινότητα

Η ευρυχωρία παραμένει ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Audi Q4 e-tron. Χάρη στην ηλεκτρική πλατφόρμα, το μοντέλο προσφέρει άνετους χώρους εμπρός και πλούσιο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, σε επίπεδο που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερα SUV.

Οι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα φτάνουν συνολικά περίπου τα 25 λίτρα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 515 λίτρων και μπορεί να φτάσει έως τα 1.487 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η καθημερινή πρακτικότητα ενισχύεται από την ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, η οποία ανήκει πλέον στον βασικό εξοπλισμό.

Στις εκδόσεις quattro, η ικανότητα ρυμούλκησης αυξάνεται στα 1.800 κιλά, δηλαδή κατά 400 κιλά σε σχέση με πριν. Το επιτρεπόμενο κάθετο φορτίο στον κοτσαδόρο ανέρχεται στα 90 κιλά.

Λεπτομέρειες όπως τα επενδυμένα μαξιλαράκια γονάτων, οι premium ραφές και οι ανθεκτικές στις γρατζουνιές επιφάνειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ποιότητας στο εσωτερικό.

Πιο δυναμική καικαθαρή εξωτερική σχεδίαση

Εξωτερικά, το αναβαθμισμένο Q4 e-tron εμφανίζεται πιο σύγχρονο και πιο εκφραστικό. Οι κοντοί πρόβολοι, οι μεγάλοι τροχοί, το φαρδύ πάτημα και τα μυώδη πλευρικά τμήματα δημιουργούν δυναμικές αναλογίες.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το Singleframe, το οποίο πλέον είναι βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος. Στην έκδοση S line, κάθετα στοιχεία σε ματ Selenite silver στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω προσθέτουν ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση. Σε συνδυασμό με το μαύρο εξωτερικό πακέτο, τα στοιχεία αυτά αποκτούν γυαλιστερό Mythos black φινίρισμα.

Οι λειτουργικοί αεραγωγοί μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση, κατευθύνοντας τη ροή αέρα γύρω από τους εμπρός τροχούς. Ειδικά πτερύγια στον προφυλακτήρα τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου και δημιουργούν πιο ενιαία σχεδιαστική εικόνα.

Στο Q4 SUV e-tron, η αεροτομή οροφής ολοκληρώνει οπτικά την πίσω κολόνα. Μια μαύρη διακοσμητική γραμμή κατά μήκος της οροφής διαχωρίζει οπτικά το πίσω τμήμα της οροφής από το αμάξωμα, δημιουργώντας την αίσθηση αιωρούμενης οροφής και ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία του μοντέλου. Οι οριζόντιες γραμμές πίσω τονίζουν το πλάτος του αμαξώματος, ενώ η νέα πίσω αεροτομή και ο ανασχεδιασμένος, ψηλά τοποθετημένος διαχύτης προσθέτουν πιο σπορ χαρακτήρα.Τρεις νέες εξωτερικές αποχρώσεις και πέντε νέα σχέδια ζαντών προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Νέες λειτουργίες φωτισμού για εξατομίκευση και ασφάλεια

Η Audi αναβαθμίζει σημαντικά και την τεχνολογία φωτισμού του Q4 e-tron. Εμπρός, τα ψηφιακά LED φώτα ημέρας με segmented τεχνολογία δημιουργούν ψηφιακές φωτεινές υπογραφές που κάνουν το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο. Οι φωτεινές υπογραφές μπορούν να επιλεγούν μέσω του MMI.

Πίσω, τα ψηφιακά OLED φώτα δεύτερης γενιάς αναβαθμίζουν τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Το σύστημα προειδοποίησης εγγύτητας ενημερώνει τα οχήματα που ακολουθούν όταν πλησιάζουν υπερβολικά ένα σταματημένο Q4 e-tron.

Στην κορυφαία διαμόρφωση, σε συνδυασμό με τους προαιρετικούς matrix LED προβολείς και τα ψηφιακά OLED πίσω φώτα 2.0, διατίθενται συνολικά τέσσερις ψηφιακές φωτεινές υπογραφές. Μία από τις υπογραφές παραμένει σε κίνηση ακόμη και κατά την οδήγηση. Τα ψηφιακά OLED πίσω φώτα δημιουργούν νέο φωτεινό μοτίβο πολλές φορές το δευτερόλεπτο, χρησιμοποιώντας έξι ψηφιακά OLED panels με συνολικά 284 segments και ειδικά εξελιγμένο αλγόριθμο. Έτσι, το πίσω μέρος αποκτά δυναμική εικόνα και το αυτοκίνητο επικοινωνεί οπτικά με το περιβάλλον του.

Νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron εισάγει νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που κάνουν την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη και ασφαλή. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος, διατίθενται τα πακέτα Tech, Tech Plus και Tech Pro.

Από το λανσάρισμα, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται parking system plus με ένδειξη απόστασης, cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προεγκατάσταση για adaptive cruise control, σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με emergency assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση προσοχής και κόπωσης με παρακολούθηση οδηγού, καθώς και active front assist με λειτουργίες αποφυγής, υποβοήθησης στροφής, προειδοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, διατίθεται το adaptive driving assistant plus. Το σύστημα υποστηρίζει την επιτάχυνση, την πέδηση, τη διατήρηση ταχύτητας και απόστασης, καθώς και την καθοδήγηση στη λωρίδα. Σε ταχύτητες άνω των 90 χλμ./ώρα, μπορεί επίσης να υποβοηθήσει την αλλαγή λωρίδας στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία μέσω του MMI. Το σύστημα χρησιμοποιεί σύμβολα βέλους στον πίνακα οργάνων και στο head-up display για να δείξει εάν είναι δυνατή η αλλαγή λωρίδας. Μόλις ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, το σύστημα υποβοηθά ενεργά τη διεύθυνση.

Με τη χρήση online δεδομένων, το adaptive driving assistant plus μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της λωρίδας ακόμη και χωρίς ορατές διαγραμμίσεις, αυξάνοντας την άνεση σε επαρχιακούς δρόμους και σε αστικές διαδρομές. Η χρήση online δεδομένων περιλαμβάνεται για τρία χρόνια μετά την παράδοση του οχήματος.

Οι προαιρετικές λειτουργίες trained parking, reverse assist, park assist plus και οι τέσσερις περιμετρικές κάμερες ευρείας γωνίας προσφέρουν πρόσθετη ευκολία, ιδιαίτερα στην πόλη. Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας εμφανίζει πλέον και προειδοποιητικές πινακίδες, όπως παραχώρηση προτεραιότητας, έργα, πεζοί, ζώα και σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Διαθεσιμότητα στην Ευρώπη και στοιχεία αγοράς

Τα αναβαθμισμένα Audi Q4 e-tron και Q4 Sportback e-tron θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία μέσα στον Μάιο, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το καλοκαίρι.

Στη Γερμανία, το Audi Q4 SUV e-tron με μπαταρία 63 kWh μεικτά, 59 kWh καθαρά, ξεκινά από 47.500 ευρώ. Το Audi Q4 Sportback e-tron με τη μικρή μπαταρία ξεκινά από 49.450 ευρώ. Το Q4 SUV e-tron με μπαταρία 82 kWh μεικτά, 77 kWh καθαρά, ξεκινά από 53.500 ευρώ, ενώ το Q4 Sportback e-tron με τη μεγάλη μπαταρία διατίθεται από 55.450 ευρώ στη γερμανική αγορά.

Οι αναφερόμενες τιμές, η διαθεσιμότητα εκδόσεων, τα στοιχεία εξοπλισμού και οι λειτουργίες που συνδέονται με συγκεκριμένες αγορές αφορούν τη γερμανική ή/και επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Οι εμπορικές πληροφορίες για την ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, τωνδιαθέσιμων εκδόσεων και της έναρξης προ-παραγγελιών, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα στοιχεία κατανάλωσης, εκπομπών και αυτονομίας είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές.

Τεχνικά στοιχεία

Audi Q4 SUV e-tron και Q4 Sportback e-tron

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 150 kW

Μέγιστη ηλεκτρική ροπή: 350 Nm

Συνδυασμένη κατανάλωση: 18,0–15,3 kWh/100 χλμ. για το SUV και 17,3–14,8 kWh/100 χλμ. για το Sportback

Τελική ταχύτητα: 160 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 8,1 δευτερόλεπτα

Μέγιστη αυτονομία: 430 χλμ. για το SUV και 439 χλμ. για το Sportback

Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC: 160 kW

Audi Q4 SUV e-tron performance και Q4 Sportback e-tron performance

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 210 kW

Μέγιστη ηλεκτρική ροπή: 545 Nm

Συνδυασμένη κατανάλωση: 18,4–15,6 kWh/100 χλμ. για το SUV και 17,7–15,2 kWh/100 χλμ. για το Sportback

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 6,6 δευτερόλεπτα

Μέγιστη αυτονομία: 564 χλμ. για το SUV και 577 χλμ. για το Sportback

Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC: 165 kW

Audi Q4 SUV e-tron quattro και Q4 Sportback e-tron quattro

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 220 kW

Μέγιστη ηλεκτρική ροπή: 350 Nm πίσω και 134 Nm εμπρός

Συνδυασμένη κατανάλωση: 19,1–16,1 kWh/100 χλμ. για το SUV και 18,6–15,6 kWh/100 χλμ. για το Sportback

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 6,2 δευτερόλεπτα

Μέγιστη αυτονομία: 544 χλμ. για το SUV και 557 χλμ. για το Sportback

Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC: 165 kW

Audi Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 250 kW

Μέγιστη ηλεκτρική ροπή: 545 Nm πίσω και 134 Nm εμπρός

Συνδυασμένη κατανάλωση: 18,9–16,2 kWh/100 χλμ. για το SUV και 18,5–15,8 kWh/100 χλμ. για το Sportback

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα: 5,4 δευτερόλεπτα

Μέγιστη αυτονομία: 529 χλμ. για το SUV και 541 χλμ. για το Sportback

Μέγιστη ισχύς φόρτισης DC: 185 kW