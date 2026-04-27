ΑΕΚ: Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων του Final Four του BCL

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της υπενθύμισε πως συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four του Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Καταλονία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μ’ ένα εισιτήριο όλες τις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

22:00 Μάλαγα – ΑΕΚ

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το service fee/6%».