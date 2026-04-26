Λουτσέσκου: «Εγώ είμαι ο υπεύθυνος - Όταν κάτι στραβώνει τα... παρατάμε»

Την ευθύνη για την κακή περίοδο του ΠΑΟΚ πήρε πάνω του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως η ψυχολογία των παικτών του παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τι φταίει για την κακή περίοδο του ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει και να εξηγήσει ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη μετά τον χαμένο τελικό με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι πάει στραβά συνεχώς: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να εξηγήσω κάτι. Να καταλάβω κάτι τώρα, ίσως είναι εύκολο όμως. Στο τέλος παίζει ρόλο η ψυχολογία. Προηγούμαστε έχουμε αυτές τις ευκαιρίες και μετά το 1-1, χάσαμε την αυτοπεποίθηση, τον τρόπο που δείχναμε το παιχνίδι μας. Χάσαμε την ενέργεια μας. Επιστρέψαμε μετά το 1-2, από κάτι που δεν ήταν ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω ότι ξανά κάναμε ένα βήμα πίσω, γιατί το 3-2 ήταν δώρο μας, δεν έκαναν καν ευκαιρία. Ένα κόρνερ και ένα πέναλτι δώρο. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Όταν κάτι πάει στραβά, χάνουμε τα πάντα, ξεχνάμε να παίζουμε. Μετά είναι δύσκολο να επιστρέψεις. Είναι πολύ κακή περίοδος για μας, για μένα. Προσπαθώ να το εξηγήσω με τον πιο απλό τρόπο, αλλά χάσαμε το Κύπελλο. Μετρούσε πολύ.

Νιώθω ότι όλη αυτή η περίοδος ξεκίνησε από τα μέσα Φλεβάρη, χάνοντας παίκτες, ενέργεια, δύναμη με τους τραυματισμούς. Παιχνίδια που μπορούσαμε να διαχειριστούμε, αλλά και πάλι ήρθε το χειρότερο κομμάτι ήρθε εδώ με τον Βόλο. Κερδίζαμε 1-0 και αντί να σφραγίσουμε τη νίκη, είχαμε έναν φόβο για να φάμε γκολ και να χάσουμε την πρώτη θέση. Κάτι που συνέβη. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ματς όταν κάνει στραβώνει πρακτικά παρατούσαμε την κατάσταση».

Για το αν το ρόστερ του ΠΑΟΚ ήταν μικρό για τρεις στόχους: «Γιατί γυρνάμε πίσω στον χρόνο. Αυτό ήταν τότε, τώρα είναι άλλο. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Ακόμα και στην πιο καλή περίοδο για μας, αποκτήσαμε προβλήματα. Παίζαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, αλλά με τόσες απουσίες η ομάδα έγινε άλλη ομάδα. Όταν σε ένα γκρουπ βασικών παικτών αρκετοί από αυτούς λείπουν καιρό, μετά είναι διαφορετικά. Παίκτες που ήρθαν τον Γενάρη αντί να μπουν σταδιακά, πήραν πολύ απότομα χρόνο. Αυτό αυτόματα μας οδηγεί να μην είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να μην έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Ακόμα και στην καλή μας περίοδο δεν καταφέραμε στα παιχνίδια πχ με τον Βόλο να έχουμε αυτό το ελκυστικό θέαμα. Σήμερα ακόμα και που έπαιζαν οι βασικοί, όταν η ψυχολογία είναι πολύ κάτω αυτό επηρεάζει. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος και πρέπει να διαχειρίζομαι αυτή την κατάσταση. Να έχουν την αυτοπεποίθηση η οποία πρέπει».

