H αλήθεια για την απονομή του τελικού και τα... επικοινωνιακά παραμύθια

Η εξ αρχής συμφωνία να κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου την απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον ΟΦΗ και το... κάρμα της διαιτησίας και των εκπλήξεων.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είχε μεγάλο θριαμβευτή τον ΟΦΗ, που κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του, σε έναν σπουδαίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ που κρίθηκε στην παράταση.

Μία στιγμή από αυτές που δεν ζει κάθε μέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο, με δεδομένο ότι το αουτσάιντερ επικράτησε του φαβορί και, λογικά, θα έπρεπε η συνήθης τοξικότητα που διακατέχει πολλούς να παραμερίζεται μπροστά στα δάκρυα χαράς των παικτών του ΟΦΗ και των ανθρώπων του συλλόγου, που χάρηκαν με την ψυχή τους τη σπουδαία επιτυχία του κλαμπ.

Εκείνο που βρήκαν να πουν αυτή τη φορά οι... συνωμοσιολόγοι, ήταν πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ αρνήθηκε να κάνει την απονομή στους τροπαιούχους, επειδή δεν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ο ΠΑΟΚ, λόγω του παρελθόντος του.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αφενός ο Μάκης Γκαγκάτσης δεν αποχώρησε από την απονομή κι αφετέρου ήταν συμφωνημένο εξ αρχής, και το ήξεραν μάλιστα και οι δύο φιναλίστ, πως σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κατακτούσε το τρόπαιο την απονομή θα έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ενώ εφόσον το Κύπελλο κατέληγε στον ΟΦΗ, όπως και συνέβη, θα το απένειμε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νίκος Τζώρτζογλου.

Το κρητικό ποδόσφαιρο έζησε μία από τις κορυφαίες στιγμές του και το Νο2 στο Δ.Σ. της ΕΠΟ εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική Ένωση της Κρήτης. Τι πιο λογικό λοιπόν από αυτό που συνέβη...

Κι αφού τελείωσαν πια όλα και χωρίς φυσικά (σχεδόν) κανείς να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο πέρα από τους αληθινούς πρωταγωνιστές, θα πρέπει να σταθούμε και σε όλους όσους είχαν σηκώσει τα... λάβαρα της επανάστασης για τους διαιτητές του τελικού, με αφορμή τον μη ορισμό ξένου VARίστα. Ο ΟΦΗ σήκωσε σε αδικαιολόγητο βαθμό τους τόνους όλες τις προηγούμενες ημέρες για την παρουσία του Παπαπέτρου ως Video Assistant Referee. Το πέναλτι ωστόσο που του χάρισε τελικά το Κύπελλο, ήταν ο Αθηναίος ρέφερι που κάλεσε τον Ευαγγέλου για να του το υποδείξει, αφού είχε διαφύγει της προσοχής του στην κανονική ροή του παιχνιδιού.

Όπως δεν μπορούν να ξεχαστούν και εκείνες οι "κιτρινόμαυρες" κορώνες περί... απουσίας εκπλήξεων στον φετινό θεσμό του Κυπέλλου, με το νέο φορμάτ που εφαρμόστηκε. Ο ΟΦΗ απέκλεισε εκτός έδρας την ΑΕΚ και στον τελικό έριξε στο καναβάτσο τον ΠΑΟΚ, πανηγυρίζοντας το τρόπαιο.

Είπατε κάτι...

