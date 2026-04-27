Πλήγμα στη Μάλαγα: Κάταγμα στο χέρι ο Ντίαθ δυο εβδομάδες πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ

Απρόοπτο στην Μάλαγα πριν την τελική ευθεία της σεζόν. Ο Αλμπέρτο Ντίαθ υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού στην αναμέτρηση με την Γέιδα και πλέον η συμμετοχή του δύο εβδομάδες πριν από τη μάχη του F4 του BCL είναι αμφίβολη.
Ο Ισπανός γκαρντ και αρχηγός των Ανδαλουσιάνων παρά τον τραυματισμό, συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 7 πόντους σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, η συγκεκριμένη κάκωση απαιτεί ακινησία, ωστόσο δεν αποκλείεται να μπορέσει να συνεχίσει να προπονείται και να αγωνίζεται. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με νέες εξετάσεις, που θα καθορίσουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.
🫡 El capitán está para todo... ¡TAPONAZO DE ALBERTO! ⛔️— UnicajaCB (@unicajaCB) April 25, 2026
