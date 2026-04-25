Μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ είναι ξανά Κυπελλούχος Ελλάδος! Πανάξια απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-2 στην παράταση) που συνέχισε την καταστροφική πορεία των τελευταίων εβδομάδων.

ΠΑΟΚ vs ΟΦΗ στον πιο ασπρόμαυρο τελικό όλων των εποχών, έδωσαν ραντεβού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Από διαφορετική αφετηρία, αλλά με έναν στόχο: το τρόπαιο. Ο μεν ΠΑΟΚ με ένα μεγάλο «πρέπει», κάτω από πίεση, έχοντας περάσει έναν... τυφώνα, όπως επισήμανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ένα τρόπαιο στη μνήμη εκείνων που έφυγαν και βύθισαν στο πένθος την ασπρόμαυρη οικογένεια. Ο δε ΟΦΗ, back to back σε έναν τελικό, για την ιστορία του, τα... γούστα του και την τρέλα εκείνων που με καράβια και αεροπλάνα βρέθηκαν στον Βόλο.

Για πρώτη φορά μετά από καιρό, διαθέσιμος ο Σουαλιό Μεϊτέ. Το σημείο αναφοράς στον άξονα του ΠΑΟΚ επέστρεψε και πήρε φανέλα βασικού, έχοντας τον Οζντόεφ στο πλευρό του. Πίσω στην άμυνα, οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα από τα δεξιά προς τ' αριστερά, με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία. Στα «φτερά» της επίθεσης οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον και στην κορυφή ο Ανέστης Μύθου.

Από την άλλη, χωρίς τον Μπόρχα Γκονθάλεθ ο ΟΦΗ, με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια και τους Πούγγουρα, Κρίζμανιτς και Κωστούλα να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ. Ο Σενγκέλια βρέθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Αθανασίου αντίστοιχα στ' αριστερά, ενώ δίδυμο στα χαφ συνέθεσαν οι Ανδρούτσος-Καραχάλιος. Βασική επιθετική τριάδα για τους Κρητικούς οι Φούντας, Νους και Σαλσέδο.

Με τον... αέρα του φαβορί, όπως τον χαρακτήρισε και ο Χρήστος Κόντης, ο ΠΑΟΚ «πάτησε» χορτάρι, αναλαμβάνοντας τα ηνία του παιχνιδιού με το «καλησπέρα». Μόλις στο 4΄της αναμέτρησης, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν απειλητικές διαθέσεις, μέσα από στατική φάση. Εκτέλεση φάουλ από τον Αντρίγια, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση από πλευράς Δικεφάλου που απείλησε σοβαρά από αέρος. Έξι λεπτά αργότερα, Τάισον και Κωνσταντέλιας έκλεψαν ψηλά, αλλά το πλασέ του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Εν τέλει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου εξαργύρωσε την υπεροχή του, ανοίγοντας το σκορ στο 15΄, από στατική φάση. Και πάλι κόρνερ από τον Αντρίγια, πρώτη κεφαλιά από τον Κεντζιόρα που φρόντισε να την στρώσει ιδανικά στον Μιχαηλίδη και εκείνος από... αέρος στα δίχτυα για το 1-0. Μέχρι το 20λεπτο του αγώνα, ο ΟΦΗ δεν είχε παρά ελάχιστες επισκέψεις στο επιθετικό τρίτο του ΠΑΟΚ και ακόμη λιγότερες ενέργειες - απειλής προς τον Τσιφτσή.

Από το μεσοδιάστημα όμως οι Κρητικοί, άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, να οδηγούν τον ΠΑΟΚ στο εύκολο λάθος και να μετρούν καλύτερα τις δυνάμεις τους στο ματς. Τα λάθη στον άξονα και κυρίως στ΄αριστερά του Δικεφάλου αποδείχθηκαν πρόσφορο έδαφος για τους παίκτες του Κόντη που έδειξαν ξεκάθαρη στόχευση σε εκείνη την πλευρά. Στο 28΄οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνεργάστηκαν άψογα, «τσίμπησαν» εξαιρετικά κάθε λάθος απομάκρυνση των παικτών του ΠΑΟΚ και «χτύπησαν» απ΄τα αριστερά. Το πρώτο σουτ του Φούντα κόντραρε και το δεύτερο κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1! Πιο «ψημένος» και σίγουρα πολύ σκληρός για να πεθάνει ο ΟΦΗ...

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει απαντήσεις, καταγράφοντας μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου 12 τελικές (σ.σ. δύο στο στόχο), κινούμενος σε πολύ υψηλότερο τέμπο από τα δύο ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στα playoffs, με χαρακτηριστικότερη αυτή του Αντρίγια στο 33΄που σύγκλινε, έκανε ένα συρτό σουτ αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Από την άλλη, οι Κρητικοί μόλις 4 και μία στο στόχο αλλά κατέγραψαν και δοκάρι στο 40΄, σε μία φάση σαν σε επανάληψη με το γκολ. Λάθος στον άξονα, κενός χώρος στ΄αριστερά του ΠΑΟΚ, με τον ΟΦΗ να γυρνά υπέροχα τη μπάλα με Ανδρούτσο και Σενγκέλια, αλλά το σουτ του Φούντα βρήκε δοκάρι και έξω!

Τίποτα περισσότερο στο α΄ημίχρονο με τις δύο ομάδες να φεύγουν με το 1-1 και να επιστρέφουν με ανοιχτούς λογαριασμούς και φάσεις εκατέρωθεν. Αρχικά ήταν ο Τάισον που έκανε την κούρσα και το διαγώνιο τελείωμα, αλλά η μπάλα οριακά… έξυσε το δοκάρι! Σκυτάλη στους Κρητικούς, με το γύρισμα του Σενγκέλια, ο Νους τελείωσε τη φάση από κοντά αλλά μπλόκαρε ο Τσιφτσής. Ο Έλληνας πορτιέρε δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό στο 51΄, με τον ΟΦΗ να βάζει... φωτιά στο Πανθεσσαλικό για την απόλυτη ανατροπή και το 2-1.

Σε μία φάση που οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν μείνει ψηλά, ο ΟΦΗ βγήκε στην κόντρα με απίθανη μπαλιά Σενγκέλια, ο Σαλσέδο έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Νους μπήκε σχεδόν με την μπάλα στα… δίχτυα, στριμώχνοντας τον Δικέφαλο του Βορρά που βρέθηκε να κυνηγά το σκορ. Τρεις μεγάλες στιγμές είχε μέχρι εκείνο το σημείο ο ΟΦΗ, οι δύο «έγραψαν» και η άλλη σταμάτησε στο δοκάρι.

«Συναγερμός» στον πάγκο του Δικεφάλου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προχωρά σε τριπλή αλλαγή στο 61΄, επιστρατεύοντας Γερεμέγιεφ, Χατσίδη και Ζαφείρη αντί των Μύθου, Τάισον και Μεϊτέ προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη ενέργεια και ένταση μεσοεπιθετικά. Και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ είχε θέματα, «τρώγοντας» μεταβάσεις που μπορούσαν να του κάνουν μεγάλη ζημιά και δεδομένα του χαλούσαν ακόμη περισσότερο το μυαλό.

Στο 75΄εν εξάλλω οι παίκτες του ΠΑΟΚ έτρεξαν προς τον Ευαγγέλου, ζητώντας πέναλτι για χέρι του Νους, ωστόσο, «τίποτα» από τον ρέφερι, σε ένα μομέντουμ του αγώνα με μεγάλο εκνευρισμό λόγω των πολλών διακοπών από τους Κρητικούς, αρχικά με τον Χριστογεώργο και στη συνέχεια με τον Φούντα που έπεσαν προσωρινά στο έδαφος με ενοχλήσεις. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Κόντης απέσυρε τον Νους, ρίχνοντας Αποστολάκη και στη θέση του Φούντα τον Θεοδοσουλάκη (77'). Διπλή αλλαγή και από τον Λουτσέσκου, μέσα Καμαρά και Πέλκας, έξω Οζντόεφ και Αντρίγια.

Απίθανη φάση στο 88΄ για τον ΠΑΟΚ, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Κεντζιόρα πήρε την μπάλα με το κεφάλι και από αρκετές συγκρούσεις ο Κωστούλας την απομάκρυνε, με τους παίκτες του Δικεφάλου να φωνάζουν πως πέρασε τη γραμμή. VAR και ρέφερι είχαν αντίθεση άποψη, με τους Θεσσαλονικείς να «κυνηγούν» το γκολ που θα έστελνε τον τελικό στην παράταση.

Και το γκολ της λύτρωσης για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων (σ.σ. δεδομένου του τραυματισμού του επόπτη), με τις αλλαγές του Λουτσέσκου να βγάζουν μία εξαιρετική συνεργασία. Απίθανη μπαλιά του Πέλκα, τρομερή ενέργεια του Καμαρά που έδωσε προ κενής εστίας στον Γερεμέγιεφ και 2-2, σε έναν συναρπαστικό τελικό που οδηγήθηκε και στην παράταση!

Και εκεί το πρώτο λόγο, έχοντας πλέον και τη ψυχολογία με το μέρος του, έδειχνε πως τον είχε ο ΠΑΟΚ, καταγράφοντας την πρώτη καλή στιγμή της παράτασης με τον Κεντζιόρα. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέλκα, σούταρε στην κλειστή γωνία, αλλά ο Λίλο που είχε αντικαταστήσει τον Χριστογεώργο στο 89΄, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Δεν του έλειψαν και πάλι όμως οι... αναποδιές, χάνοντας στο 98΄με τραυματισμό τον Καμαρά. Στη θέση του ο Μπιάνκο.

Ο ΠΑΟΚ τον «αέρα», ο ΟΦΗ το αποτέλεσμα. Αν και οι Κρητικοί έδειχναν να οπισθοχωρούν, σε έναν σαφώς πιο παθητικό ρόλο στην παράταση, βρήκαν αυτήν τη μία στιγμή που ήταν αρκετή για να στριμώξει και πάλι τον αντίπαλο. Πριν ολοκληρωθεί το 15λεπτο και συγκεκριμένα στο 105', ο Ευαγγέλου καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Χατσίδη, αφού προηγουμένως τσέκαρε τη φάση στο VAR. Ο Ισέκα έστειλε την μπάλα από τη μία πλευρά και τον Τσιφτσή από την άλλη, για το 3-2. Σε ένα ιδανικό μομέντουμ για τους Κρητικούς.

Και αυτή τη φορά έμοιαζαν αποφασισμένοι να μην δώσουν δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Αποφασισμένοι να επιστρέψουν με την κούπα στην Κρήτη. Όπως και έγινε... Σπουδαία στιγμή για τον ΟΦΗ, κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος 2026.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ(61' Ζαφείρης), Οζντόεφ(77' Καμαρά - 98΄Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς(77' Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον(61' Γερεμέγιεφ), Μύθου(61' Χατσίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος(89' Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας(89' Κανελλόπουλος), Σενγκέλια(106' Λαμπρόπουλος), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους(77' Αποστολάκης), Φούντας(77' Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο(91' Ισέκα)

