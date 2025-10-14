MENU
«Διαθέσιμος για τη διαβολοβδομάδα ο Μούρινεν»

Θετικά νέα για την Παρτιζάν καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του τον Μίκα Μούρινεν για τη «διαβολοβδομάδα».

Η Παρτιζάν ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα», την οποία θα περάσει στην Ισπανία. Πρώτα θα αγωνιστεί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ύστερα κόντρα στην Μπασκόνια.

Όπως αναφέρει το «Mozzartsport», η σερβική ομάδα βρίσκεται στην Ισπανία ενόψει των αγώνων και σύμφωνα με το δημοσίευμα την αποστολή ακολούθησε ο Μίκα Μούρινεν. Έτσι, ο νεαρός Φινλανδός θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα δύο παιχνίδι.

Όπως σημειώνεται, ο Μούρινεν είχε αναφέρει πως δεν αισθανόταν καλά και για αυτό δεν είχε προπονηθεί τη Δευτέρα. Ωστόσο, ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και έτσι θα δώσει το «παρών».

