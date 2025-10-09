Αγώνες χωρίς εμπορικό αντίπαλο και τοξικότητα; Μονοαθλητικό ενδιαφέρον στο λιμάνι

Οι εικόνες θλίψης στον αγώνα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια, είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η μόνη πλημμύρα που δεν απειλεί το ΣΕΦ -μέχρι να φιλοτιμηθεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός να πληρώσει για να φτιάξει την οροφή- είναι η… κοσμοπλημμύρα στα ματς που δεν έχουν εμπορικούς αντιπάλους, ή μπόλικο ποσοστό τοξικότητας. Η αναμέτρησης της ομάδας μπάσκετ γυναικών, ήταν για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με τη Βαλένθια, ως όνομα γνωστό σε όλους.

Η εικόνα της εξέδρες, ήταν θλιβερή. Άδικη για τις αθλήτριες, στενάχωρη αναφορικά με την αντιμετώπιση προς αυτές. Ίσως το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ήττας να κράτησαν μακριά τον κόσμο. Όμως δεν αποτελεί δικαιολογία.

Η ρίζα του προβλήματος είναι μεγάλη για το σύλλογο του λιμανιού. Ο οποίος αναφορικά με το ενδιαφέρον του κόσμου, κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί μονοαθλητικός. Διότι οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων», αν δεν αισθανθούν πως έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιον εμπορικό «μοδάτο» αντίπαλο, ή ένα ματς γεμάτο τοξικότητα – κυρίως τα ντέρμπι αιωνίων δηλαδή – τότε ο δρόμος τους βγάζει μόνο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ποδόσφαιρο.

Αναμετρήσεις της ομάδας μπάσκετ ανδρών στο πρωτάθλημα όταν δεν είναι με τον Παναθηναϊκό. Αγώνες του Ερασιτέχνη αν δεν είναι απέναντι πράσινο και λευκό. Ή έστω ματς που κρίνουν τίτλους, τα οποία συνήθως γεμίζουν τοξικότητα. Ακόμη κι αν είναι στο πόλο κόντρα στη Βουλιαγμένη.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρόσφατο. Αποτελεί πρόβλημα για τον Ολυμπιακό εδώ και πολλά χρόνια. Με το σημαντικότερο ζήτημα να αφορά κυρίως τις ίδιες τις διοικήσεις. Οι οποίες δε «βλέπουν» ως πρόβλημα το συγκεκριμένο γεγονός. Τους αρκεί να υπάρχει κλίμα έντασης και μεγάλη παρουσία κόσμου, όταν είναι ματς με τον Παναθηναϊκό ή όταν κρίνεται κάποιος τίτλος. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία φυσικά, δεν απασχολούν.

Ήδη έχουμε αυτή την εικόνα στο ΣΕΦ, τη Ρόδο στον τελικό του Super Cup και θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη. Σε αναμετρήσεις που απουσιάζει η ένταση, η τοξικότητα, η εμπορικότητα του αντιπάλου. Ένα φαινόμενο που δεν ενοχλεί και δεν προβάλλεται από κανέναν.

Συγκρίσεις με άλλες ομάδες δε χρειάζονται καν. Καλό θα ήταν πέρα από την καταμέτρηση τίτλων σε γκρουπ αθλημάτων που βολεύουν τον Ολυμπιακό, να γίνει και μια καταμέτρηση φιλάθλων στα ομαδικά σπορ στο τέλος της κάθε σεζόν.

Όχι για να βγει κάποιο συμπέρασμα, που ήδη έχει εξαχθεί και μάλιστα με… γυμνό μάτι. Κυρίως μήπως και πάρουν χαμπάρι στον Ολυμπιακό πως σε ενδιαφέρον κόσμου έχουν καταντήσει μονοαθλητικός σύλλογος. Ποδόσφαιρο και μετά το χάος…