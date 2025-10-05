Ποδαρικό με το δεξί στην ACB η Ρεάλ

Η Ρεάλ μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε ιδανική πρεμιέρα και στην ACΒ κέρδίζοντας εντός έδρας την Γκραν Κανάρια με 81-71. Κορυφαίος ο Μάριο Χεζόνια με 13 πόντους.

Ποδαρικό με το δεξί στην ACB έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επικρατεί εντός έδρας της Γκραν Κανάρια με 81-71.

Οι Μαδριλένοι ήλεγχαν πλήρως τον ρυθμό καθ΄όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν τελικά εύκολα στην τελική επικράτηση.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κροάτη φόργουορντ να μετρά 13 πόντους με 3 ριμπάουντ, με τον Κράμερ να προσθέτει 10 πόντους και 4 ριμπάουντ . Διψήφιοι Γιούλ (10π.) και Λαίλς (10π.)

Από την αντίπερα όχθη ο Λαμπεϊρί ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, με τον Πέλος να προσθέτει 12 πόντους.