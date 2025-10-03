Παναθηναϊκός: Με Όσμαν και Καλαϊτζάκη κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Τζέντι Όσμαν βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα (21:15), ενώ στη δωδεκάδα επιστρέφει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Εκτός οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος.

Αλλαγές στη «πράσινη» δωδεκάδα σε σύγκριση με την πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναμενόταν, ο Τζέντι Όσμαν τέθηκε στη διάθεση του κόουτς Αταμάν, κάνοντας... check in στη «πράσινη» αποστολή. Παράλληλα, εντός δωδεκάδας βρίσκεται και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που απουσίαζε από τη 1η αγωνιστική.

Αυτή τη φορά, ο Τούρκος τεχνικός κράτησε εκτός τους Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ για άλλη μια φορά δε θα έχει τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζέλογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Μπαρτσελόνα (Πεναρόγια): Πάντερ, Κάιλ, Νόρις, Βέσελι, Μπριθουέλα, Σατοράνσκι, Ουίλι Ερνανγκόμεθ, Φαλ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν, Σενγκέλια, Πάρα