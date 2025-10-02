Μπογκντάνοβιτς: «Αν ήμουν υγιής θα είχαμε πιθανότητες να πάρουμε το χρυσό με τη Σερβία»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον τραυματισμό του στο Εurobasket και ανέφερε ότι αν ήταν υγιής η Σερβία θα κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον τραυματισμό του στο Eurobasket: «Νομίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης πάντα δραματοποιούν τα πράγματα λίγο, οπότε δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο έλεγαν οι άνθρωποι. Στην αρχή με τρόμαξε, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά όταν πρόκειται για μερικώς σχισμένο σύνδεσμο, ποτέ δεν ξέρεις πόσο έχει πραγματικά σκιστεί. Η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Είμαι στην πέμπτη εβδομάδα τώρα, οπότε είμαι καλά. Νιώθω καλά. Νιώθω καλά. Παίζω με τα παιδιά σε περιορισμένη βάση επειδή προσπαθώ να τρέχω μαζί τους, να κάνω όλες τις ασκήσεις και να μπορώ να παίξω».

Για το αν στο παρελθόν είχε κάποιον ίδιο τραυματισμό: «Είναι ένας συνηθισμένος τραυματισμός στους αθλητές. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, απλώς συμβαίνει. Δεν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής κίνησης, αλλά πιθανώς λόγω υπερφόρτωσης ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς.

Μετά τον τραυματισμό που είχα μερικές μέρες, επέστρεψα εδώ για να σχεδιάσω. Ξέραμε ότι θα ήταν έξι εβδομάδες. Δεν ήθελα να χάσω ούτε ένα παιχνίδι της σεζόν. Είμαι εκεί που πρέπει να είμαι τώρα. Δυστυχώς, έχασα το τουρνουά. Μακάρι να ήμουν πλήρως προετοιμασμένος. Ήξερα πόση ενέργεια είχα και ποιοι ήταν οι στόχοι μου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα είχαμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο αν είχα μείνει και ήμουν υγιής. Αλλά αυτό τελείωσε τώρα. Προχωράω παρακάτω. Είμαι εδώ τώρα και είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος».