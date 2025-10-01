Σε ματς που έσπασε... καρδιές στην Γλυφάδα, ο Πανιώνιος έβγαλε ψυχή και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο Eurocup, επικρατώντας της Τσέμνιτζ με 89-86 στην παράταση. Ήρωας στο φινάλε ο Χαντς (11π.) με δυο συνεχόμενα τρίποντα.

Ματσάρα στην Γλυφάδα με μεγάλο νικητή τον Πανιώνιο. Ο «Ιστορικός» έβγαλε ψυχή, επικράτησε με 89-86 της Τσέμνιτζ στην παράταση και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο Eurocup μετά από 11 χρόνια απουσίας από την Ευρώπη.

Ο Τζέιλεν Χαντς ήταν ο απο μηχανής θεός για την ομάδα του Παβίσεβιτς. Ο Αμερικανος γκαρντ ήταν αρκετά άστοχος στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, σημείωσε δυο συνεχόμενα τρίποντα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, χαρίζοντας τη νίκη στους «κυανέρυθρους».

Ο Χαντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και 6 ασίστ, με τον Μιχάλη Λούντζη να πραγματοποιεί αψεγάδιαστη εμφάνιση με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από την Γιώργο Τσαλμπούρη με 15 πόντους, διψήφιος και ο Σταρκς με 11 πόντους.

Από την αντίπερα όχθη ο Ντέιβις δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Πανιωνίου, με τον Αμερικανό να σκοράρει 26 πόντους, με τον Νιούμαν να προσθέτει 22 πόντους. Διψήφια εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Αμαρουσίου, Σιμπάντε με 13 πόντους με 3 ασίστ.

Αφεντικό του παιχνιδιού ο Πανιώνιος, με τρίποντη… εκτέλεση και φοβερό Λούντζη

Mε τρίποντο του Σταρκς εκκίνησε την αναμέτρηση ο Πανιώνιος, με τον Λούντζη να γράφει το 5-0 με το καλημέρα του παιχνιδιού. Οι Νιούμαν έσπασε το ρόδι για την Τσέμνιτζ (5-3 στο 2’), με τους παίκτες των «κυανέρυθρων» να βγάζουν ένταση στην άμυνα τους , έχοντας πολύ καλά ποσοστά τα 6.75μ. (3/5τρ. 11-7). Ο Λούντζης είχε βρει ρυθμό από τα 6.75μ. (2/3τρ.), ήταν παντού στο παρκέ με τον Έλληνα γκαρντ να φτάνει τους 12π. και τον «Ιστορικό» να παίρνει διψήφια διαφορά (+11, 18-7 στο 7’). Οι γηπεδούχοι μετρούσαν 5/10τρ. είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +17 (30-13), με τους παίκτες του Παβίσεβιτς να πραγματοποιούν απίθανη εμφάνιση στα πρώτα 10’.

Έσφιξε την άμυνα της η Τσέμνιτς, «εγκλώβισε» τον Πανιώνιο και μείωσε

Με γρήγορο 5-0 σε λιγότερο από ένα λεπτό μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Τσέμνιτζ (30-18), με την γερμανική ομάδα να πιέζει ασφυκτικά στα 4/4 του γηπέδου. Ο Ντέιβις με νέο τρίποντο (12π.) ανάγκασε τον Παβίσεβιτς να πάρει τάιμ-άουτ, με τους «κυανέρυθρούς» να μην βγάζουν την ίδια ένταση με το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντέιβις έκανε ζημιά στον Πανιώνιο (13π.) και με νέο σουτ από τα 6.75μ. έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-8, 34-26 στο 23’). Η απάντηση του Πανιωνίου ήταν άμεση, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να «τρέχει» ένα επιμέρους 10-4 σε 2’ για να επαναφέρει την διαφορά στο +14 (44-30 στο 15’). Η Τσέμνιτζ αντέδρασε με δικό της 7-0 σερί για το 44-37 στο 17’, με την γερμανική ομάδα να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της στο τέλος του πρώτους μέρους, μειώνοντας στο -4 (49-45) με ένα επιμέρους 19-32 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

«Κόλλησε» επιθετικά ο Πανιώνιος, πήρε διψήφια διαφορά η Τσέμνιτζ

Κρούζερ και Νιούμαν διαμόρφωσαν το 51-47 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου με τον ρυθμό να έχει πέσει αισθητά σε σχέση με το πρώτο μέρος. Ο Πανιώνιος διατηρούσε το ισχνό του προβάδισμα (+4, 53-49 στο 24’)΄, με τον Σιμπάντε να δίνει επιθετικές λύσεις βάζοντας για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στην αναμέτρηση (53-54 στο 26’). Οι παίκτες του Παβίσεβιτς είχαν μείνει χαμηλά στο σκορ στην περίοδο (4π. σε 8’), με τον Αμάντου και τον Ντέιβις να δίνουν αέρα 8π. στην γερμανική ομάδα (63-61 στο 28’). Ο Πανιώνιος είχε χάσει την συγκέντρωση του κυρίως στην επίθεση, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με την Τσέμνιτζ βρήκε διψήφια διαφορά στο 29’ (+13, 53-66). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο -9 (57-66), με τους Τσαλμπούρη και Ουότσον να δίνουν επιθετικές λύσεις.

Ματς θρίλερ, μοιραίος ο Γιέμπο και παράταση

Φουριόζος μπήκε ο Πανιώνιος στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους «κυανέρυθρους» να τρέχουν 9-0 σερί στο ξεκίνημα της περιόδου για να φέρουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (66-66). Η Τσέμνιτζ απάντησε άμεσα με δικό της 5-0 σερί για το 66-71 στο 34', με τους παίκτες του Παβίσεβιτς να αστοχούν σε κρίσιμα σουτ. O Λούντζης βρήκε σκορ από τα 6.75μ. για να μειώσει σε απόσταση ενός σουτ (69-71 στο 36'), με τον Ντέιβις να απαντά με δίποντο για το 69-73. Ο Λούντζης με 3/3β. έγραψε το 72-73 στο 37' με τον Σταρκς να σημειώνει ένα κρίσιμο τρίποντο για να βάλει μπροστά την ομάδα της Νέας Σμύρνης (75-73 στο 38'). Ο Γιέμπο αστόχησε ελεύθερος από την κορυφή, ο Λιούις έχασε ελεύθερο τρίποντο, με τον Λούντζη να κερδίζει φάουλ και να ευστοχεί στις βολές για το 77-73, με 37'' να μένουν για το φινάλε. Ο Ντέιβις μείωσε με δίποντο σε 77-75, ο Σταρκς αστόχησε σε λέι-απ, με τον Μίντσεφ να ισοφαρίζει σε 77-77, 4'' πριν το φινάλε. Ο Πανιώνιος έκανε λάθος επαναφορά, με τον Γιέμπο να αστοχεί σε λέι-απ στο φινάλε και την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση (77-77).

Από μηχανής Θεός ο Τζέιλεν Χαντς, πρεμιέρα με το δεξί για τον Πανιώνιο στο Eurocup

Ο Μίντσεφ σκόραρε το πρώτο γερμανικό καλάθι στην παράταση για το 77-79, με τον Τσαλμπούρη να μειώνει σε 78-79 με 1/2β. Γιέμπο και Λούντζης διαμόρφωσαν το 78-81, με τον Σταρκς να γράφει το 80-81 στο 42'. Ο Ντέιβις με δίποντο έκανε το 80-83, με τον Τσαλμπούρη να μειώνει με 1/2β. σε 81-83 στο 43'. Ο Ουότσον έκανε επιθετικό φάουλ, με τον Σιμπάντε να σκοράρει ένα πολύ δύσκολο λει-απ για το 81-85 στο 44'. Ο Τσαλμπούρης μείωσε με 2/2β. ένα λεπτό πριν το φινάλε, την ώρα που ο Γιέμπο με 1/2β. έκανε το 83-86. Ο Χαντς σημείωσε ένα κρίσιμο τρίποντο για το 86-86, 35'' πριν το φινάλε ο Γιέμπο έκανε λάθος, με τον Χαντς να βάζει τρίποντο - μαχαιριά για το 89-86, 6'' πριν το φινάλε. Ο Ντέιβις αστόχησε στο τρίποντο ισοφάρισης, με τον Πανιώνιο να κερδίζει με 89-86 κάνοντας πρεμιέρα με το δεξί στο Eurocup.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 19-32, 57-66, 77-77, 89-86 (παρ.)

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης