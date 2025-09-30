Η Ντουμπάι BC έδειξε πως είναι έτοιμη για την Euroleague, κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα απέναντι στην Παρτιζάν και επικράτησε στο πρώτο της ματς στην διοργάνωση με 89-76.

Η Ντουμπάι BC υποδέχθηκε την Παρτιζάν για το ντεμπούτο της στην Euroleague. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έδειξε πολύ σοβαρό πρόσωπο και πως είναι έτοιμη για την διοργάνωση. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό και ακόμα και όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ πήραν γρήγορα ξανά το προβάδισμα. Τελικά, κατάφεραν με το τελικό 89-76 να κάνει το 1-0 για φέτος, με την Παρτιζάν να βρίσκεται στο 0-1.

Ο Μπέρτανς σε 26:15 στον αγώνα μέτρησε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Μούσα τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 33:43. Διψήφιοι ήταν και οι Καμπενγκέλε (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Πετρούσεφ (14 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Από την άλλη, Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25:30, με τον Οσετκόφκσι να έχει 12 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 14:30. Με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν και οι Πάρκερ (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Μίλτον (10 πόντοι, 3 ριμοάουντ, 2 ασίστ).

«Βρόχη» από τρίποντα και στο +10 η Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC ξεκίνησε καλά τον αγώνα και με τους Μπέρτανς και Μούσα πήρε γρήγορα ένα προβάδισμα πέντε πόντων (5-0). Ο Πάρκερ πέτυχε τους πρώτους πόντους της Παρτιζάν στον αγώνα και αργότερα «απάντησε» στο τρίποντο του Μπέρτανς για το 8-5. Ο Μπέρτανς ευστόχησε σε ακόμη ένα 6,75μ. για το 11-5 και αργότερα ο ίδιος διαμόρφωσε το 16-10. Με τους Μπέικον και Μούσα η διαφορά έφτασε τους 12 (24-12) και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι BC στο +10 (28-18).

Προβάδισμα επτά πόντων για τους γηπεδούχους στο ημίχρονο

Με τους Ταϊρίκ και Καρλίκ Τζόουνς βρήκε σκορ αλλά οι Πετρούσεφ και Μούσα είχαν «απαντήσεις» για το 34-24. Ο Μίλτον με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 9 (36-27), αλλά οι Πετρούσεφ και Μούσα διαμόρφωσαν το 41-27. Μαρίνκοβιτς και Μπόνγκα μείωσαν σε 41-32 και ο Μίλτον με καλάθι και φάουλ έκανε το 43-35. Με τους Ράιτ και Μπέικον η Ντουμπάι BC βρήκε ξανά διψήφιο προβάδισμα (47-36) και τελικά πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-40.

Σταθερά μπροστά η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς

Με τους Καρλίκ Τζόουνς, Μίλτον και Ταϊρίκ Τζόουνς η Παρτιζάν γρήγορα κατάφερε να μειώσει στον πόντο (47-46). Με τις βολές του Μίλτον οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ (47-48) αλλά ο Καμπενγκέλε απευθείας έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, σκοράροντας για το 50-48. Η Ντουμπάι BC συνέχισε να ανεβάζει ρυθμούς επιθετικά και κατάφερε να βρει διαφορά 11 πόντων με το καλάθι του Μπέικον (61-50). Η Παρτιζάν δεν μπόρεσε να πλησιάσει στο σκορ και τελείωσε την τρίτη περίοδο πίσω στο σκορ με 68-56.

Νικηφόρο ντεμπούτο για την Ντουμπάι BC στη διοργάνωση

Μπέρτανς και Πετρούσεφ με ένα γρήγορο 5-0 ανέβασαν τη διαφορά στους 17 (73-56) και ο πρώτος ευστόχησε σε τρίποντο μετά τις βολές του Μπόνγκα για το 75-58. Πετρούσεφ και Άντερσον συνέχισαν το σερί των γηπεδούχων, με τον Ποκουσέφσκι να δίνει... ανάσα στην ομάδα του Ομπράντοβιτς (80-61). Ο υπόλοιπος αγώνα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και η Ντουμπάι BC επικράτησε στο ντεμπούτο της στην διοργάνωση με 89-76.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76

Τα στατιστικά του αγώνα.