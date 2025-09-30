Η Χάποελ έδειξε ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλη πράγματα, η Μπαρτσελόνα απογοήτευσε με την απόδοση της και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε ποδαρικό με το δεξί στην Euroleague (103-87). Koρυφαίος ο Μπλέικνεϊ (20π.), άλλη κλάση ο Μίσιτς (18π.)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στην Euroleague, κυριάρχησε κατά κράτος της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 103-87 και έδειξε φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη έδειξε ότι διαθέτει σπουδαίες επιθετικές αρετές, την στιγμή που οι «Μπλαουγκράνα» απογοήτευσαν με την νωθρή τους εμφάνιση.

Ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 20π. με 11/11β. με τον Βασίλιε Μίσιτς να δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα, σκοράροντας 18 πόντους με 4/7τρ. Πολύ καλή παρουσία στην ρακέτα από τον Οτούρου με 18 πόντους και 9/10τρ. πληθωρική εμφάνιση από τον Μπράιαντ με 11 πόντους και 8 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη η ομάδα του Πεναρόγια δεν βρήκε ρυθμο μέσα στο ματς, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να είναι πρώτος σκόρερ με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. Διψήφια εμφάνιση από τον Κέβιν Πάντερ (13π.), έδωσε λύσεις στο ζωγραφιστό ο Βέσελι (13π.)

Ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο με δραστήριους Μίσιτς και Κλάιμπερν

Mε τους καλύτερους οιωνούς εκκίνησε την αναμέτρηση η Χάποελ Τελ-Αβίβ με τους Μίσιτς και Μπράιαντ να γράφουν το 5-0 και τον Κλάιμπερν να απαντά με πέντε προσωπικούς πόντους για το 5-5 στο 4’. Ο Σενγκέλια έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τους «μπλαουγκράνα» (7-9 στο 5’), με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκοράρισμα (12-12 στο 6’). Ο Πάντερ έδωσε επιθετικές λύσεις στην ομάδα του (5π. 14-17 στο 7’), με την Ισραηλινή ομάδα να απαντά με ένα μίνι 5-0 σερί για να πάρει αέρα 4π. (21-17 στο 8). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τις δυο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία (26-26) με τους Μπλέικνεϊ και Μπριθουέλα να βρίσκουν στόχο από μακριά.

Καλύτερη η Χάποελ, έδωσε επιθετικές λύσεις ο Μπλέικνεϊ

Φουρίοζα μπήκε στην δεύτερη περίοδο η Χάποελ Τελ-Αβίβ, με την ομάδα του Ιτούδη να τρέχουν 9-0 σερί για το +9 (35-26 στο 12’) και τον Μπλέικνεϊ να φτάνει τους 9π. Οι… τυπικά γηπεδούχοι ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, έχοντας φέρει τον ρυθμό του ματς στα μέτρα τους, την ώρα που η Μπαρτσελόνα έβγαλε μια μίνι αντίδραση μειώνοντας στο -4 (37-33 στο 13’). Ο Μπλέικνεϊ ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου(11π.) με την Χάποελ να διατηρεί το προβάδισμα της (+5, 44-39 στο 16’), με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν ισορροπήσει το ρυθμό. To φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη στο +6 (51-45) σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ.

Aπόλυτο αφεντικό η Χάποελ πήρε διψήφια διαφορά με τον Οτούρου να κυριαρχεί στην ρακέτα

Ουένραϊτ και Κλάιμπερν διαμόρφωσαν το 51-48 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Οτούρου να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό για το 58-52 στο 22’. Η Χάποελ επέβαλε τον ρυθμό της, ο Μίσιτς και Οτούρου έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ, με την ισραηλινή ομάδα να δίνει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της (+11, 65-54 στο 15’). Οι παίκτες του Πεναρόγια είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κάνει ότι θέλει στο παρκέ εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 (79-63). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ισραηλινή ομάδα στο +12 (82-70), με την Χάποελ να έχει κάνει σημαντικό άλμα για την παρθενική της νίκη στην Euroleague.

Διατήρησε την διαφορά και έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα η Χάποελ

H Xάποελ είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, διατηρωντας το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+16, 90-74 στο 32'). Η επίθεση της Ισραηλινής ομάδας πετούσε «φωτιές» (93π. σε 34'), με την Μπαρτσελόνα να δείχνει πως έχει παρατήσει την αναμέτρηση. Κλάιμπερν και Βέσελι μείωσαν στο -11 (96-85 στο 37') βγάζοντας μια μίνι αντίδραση για την ισπανική ομάδα, με τον Τσέχο ψηλό να ροκανίζει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9. 96-87 στο 38'). Ο Μίσιτς με τρίποντο - μαχαιριά έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της Μπάρτσα για ανατροπή (+12 99-87), με την ομάδα του Ιτούδη να κάνει πρεμιέρα με το δεξί στη νέα Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης