Ιδανική πρεμιέρα για την Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα

Η Μονακό ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λε Πορτέλ επικρατώντας εκτός έδρας με 84-63, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να κάνει ιδανική πρεμιέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Μονακό δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Λε Πορτέλ, επικράτησε με 84-63 και εκκίνησε ιδανικά τις υποχρέωσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και τις εντός έδρας αναμετρήσεις με Ζαλγκίρις (1/10, 20:30) και Ντουμπάι (3/10, 20:30).

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο νεοαποκτηθείς Νίκολα Μίροτιτς με 13 πόντους με 4 ριμπάουντ, με τον Άλφα Ντιαλό να προσθέτει 12 πόντους με 6 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Μπλόσομγκέιμ με 11 πόντους

Από την αντίπερα όχθη ξεχώρισε ο Μάικ Σμιθ με 12 πόντους με τον Φεβριέρ να προσθέτει 8 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 29-38, 45-63, 63-84.