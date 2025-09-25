Μπαζίνας: «Να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα»

Ο Νάσος Μπαζίνας στις δηλώσεις του κατά την αποχώρηση του Προμηθέα για τη Ρόδο και το Super Cup στάθηκε στην προσπάθεια που θα κάνουν οι Πατρινοί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ: «Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, θεωρώ. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι μια δυνατή ομάδα, όπως είδαμε και στα φιλικά. Επιθετικά είναι πολύ καλή, σκοράρει κατά μέσο όρο 90-95 πόντους. Εμείς είμαστε ακόμα στην προετοιμασία, προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας, όπως κάθε ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ιδιαιτερότητες αυτού του ματς».



Για τον προσωπικό του στόχο τη φετινή σεζόν: «Να δίνω το 100% για να παίρνει η ομάδα όσες περισσότερες νίκες μπορεί, όσο είμαι στο παρκέ, και να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν αλλάζει κάτι· απλά είναι περισσότερες οι ευθύνες μου, όπως είπες. Άρα θα προσπαθήσω να δώσω παραπάνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια έξτρα πίεση ή κάτι τέτοιο. Μέσα από τη δουλειά μου θέλω να βοηθήσω την ομάδα».



Για την Εθνική ομάδα: «Ναι, έχεις δίκιο ότι την έζησα από μέσα. Ήμουν στην προετοιμασία και είδα πολλά πράγματα. Έλαβα πολλά από την ομάδα. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρος. Είχαν μπει σωστές βάσεις, όπως είχα πει, και ήμουν βέβαιος πως η ομάδα θα πάει καλά. Τελικά φτάσαμε, πήραμε το μετάλλιο, κάτι που είναι πολύ μεγάλο για την Εθνική μας. Ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα τα καταφέρει».