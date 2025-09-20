Κύπελλο Ανδρών: «Αυλαία» για την Β' φάση

Με τη συμμετοχή των ομάδων της Elite League και όσων προκρίθηκαν από την Α’ Φάση, αρχίζει (20/9) η Β’ Φάση του Κυπέλλου Ανδρών στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί η 1η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων: Λουτρών Αιδηψού 13.00 Σύλλας Αιδ.-Ελευθερούπολη Ουσταμπασίδης-Αναστασίου-Διαμαντής Αθ. (Χριστοδούλου) Γαστούνης 17.00 ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας Νάστος-Κανελλόπουλος-Ελ Ανύ (Πίγκας) Γαργαλιάνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Απόλλων Π. Ρίζος-Λιαρομμάτης-Μπολάνο (Κορομηλάς) Αγγ. Ζούπας 17.00 Αμύντας-Ψυχικό Τεφτίκης-Σκουλαρίκης-Μπον (Διμπινούδης) Δ. Καλτσάς 17.30 Αθηναϊκός-Δάφνη Ζιώγας-Αντωνιάδης-Κουτίβης (Κουλούρης) Αντ. Τρίτσης 17.30 ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος Κάρδαρης-Καραμπιτσάκος-Καραπαπάς (Παλάτος) Εκπ. Φρυγανιώτης 17.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων Αγραφιώτης Β.-Τσαρδούλιας Τηλ.-Καντερές (Παπαδόπουλος Γ.)