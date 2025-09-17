Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές και οι κομισάριοι των αγώνων

Αναλυτικά:
Αγ. Δημητρίου (Ν) 20.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΚΟ Χολαργού Καλογριάς-Μπον-Πετράκης Ι. (Παπάντος)
Αγγ. Ζούπας 19.30 Αμύντας-ΑΜ Ελευσίνας Μαρτινάκος-Σιδέρης-Καλογερόπουλος (Κουλούρης)
Δημ. Βικέλας 17.30 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Απόλλων Π. Σπυρόπουλος-Βαγγάλης-Αναστασόπουλος (Γολεγού)
Γεωργιανής 19.00 Ελευθερούπολη-Ιωνικός Ιων. Ντούρας-Ράπτης-Καντζουρίδης (Στουπίδης)
Γαστούνης 17.00 ΑΕ Βαρθολομιού-ΓΕ Αγ. Αναργύρων Κωνσταντινίδου-Λιόνας-Θεοδοσόπουλος (Θεοδωρόπουλος)
Γαργαλιάνων 19.00 Γαργαλιάνοι-Δούκας Τσακιράκη-Κανελλόπουλος-Ελ Ανύ (Γιαλικάρης)
Λαγυνών 14.00 Ερμής Λαγκαδά-Σύλλας Αιδηψού Ευφραιμίδης-Ταρενίδης-Καραούλας (Παραλυκίδης)
Εκπ. Φρυγανιώτη 19.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-ΑΟ Προσοτσάνης Κανελλίδης-Καραβάς-Δανιηλίδης (Φωτιάδης)