Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές και οι κομισάριοι των αγώνων

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές και οι κομισάριοι για τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη (17/9).

Αναλυτικά:

Αγ. Δημητρίου (Ν) 20.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΚΟ Χολαργού Καλογριάς-Μπον-Πετράκης Ι. (Παπάντος)

Αγγ. Ζούπας 19.30 Αμύντας-ΑΜ Ελευσίνας Μαρτινάκος-Σιδέρης-Καλογερόπουλος (Κουλούρης)

Δημ. Βικέλας 17.30 ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Απόλλων Π. Σπυρόπουλος-Βαγγάλης-Αναστασόπουλος (Γολεγού)

Γεωργιανής 19.00 Ελευθερούπολη-Ιωνικός Ιων. Ντούρας-Ράπτης-Καντζουρίδης (Στουπίδης)

Γαστούνης 17.00 ΑΕ Βαρθολομιού-ΓΕ Αγ. Αναργύρων Κωνσταντινίδου-Λιόνας-Θεοδοσόπουλος (Θεοδωρόπουλος)

Γαργαλιάνων 19.00 Γαργαλιάνοι-Δούκας Τσακιράκη-Κανελλόπουλος-Ελ Ανύ (Γιαλικάρης)

Λαγυνών 14.00 Ερμής Λαγκαδά-Σύλλας Αιδηψού Ευφραιμίδης-Ταρενίδης-Καραούλας (Παραλυκίδης)

Εκπ. Φρυγανιώτη 19.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-ΑΟ Προσοτσάνης Κανελλίδης-Καραβάς-Δανιηλίδης (Φωτιάδης)

