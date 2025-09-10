Επίσημη η επιστροφή του Γιόβιτς στην Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Στέφαν Γιόβιτς επέστρεψε και επίσημα στην Μπάγερν Μονάχου. Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτησή του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο 34χρονος, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα από το 2017 έως το 2019, θα ενσωματωθεί στο προπονητικό καμπ στο τέλος της εβδομάδας.

Ο Γιόβιτς στο Eurobasket είχε 3,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ, 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο και 10,2 μονάδες το στο σύστημα αξιολόγησης. Την περασμένη σεζόν με τη Βαλένθια στο Eurocup είχε 4,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, ενώ στην ACB μέτρησε 3,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε μετά την υπογραφή του ο Γιόβιτς:

«Όταν έμαθα για το ενδιαφέρον της Μπάγερν το Σαββατοκύριακο, η απόφαση ήταν αμέσως ξεκάθαρη για μένα. Είχαμε μια πολύ επιτυχημένη περίοδο μαζί τότε, ο σύλλογος έχει εξελιχθεί πολύ και αισθανθήκαμε πολύ, πολύ άνετα εκεί. Πάνω απ' όλα, ο μεγαλύτερος γιος μου έχει πολύ καλές αναμνήσεις από το Μόναχο και ήταν επίσης αμέσως ενθουσιασμένος. Έτσι, δεν ήταν μόνο μια αθλητική απόφαση, αλλά και μια οικογενειακή. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά το ιατρικό προσωπικό, καθώς ένα καλοκαιρινό τσεκ-απ στο Μόναχο αποτελεί πάντα μέρος της προετοιμασίας μου. Είμαι σε καλή κατάσταση και ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση.

Θα είμαι έτοιμος, είτε για λιγότερα λεπτά είτε για περισσότερα, αυτό θα εξελιχθεί. Ξέρω ότι η άμυνα είναι πολύ σημαντική για τον προπονητή και θέλω να βοηθήσω εκεί. Γενικά, αυτό είναι το παιχνίδι μου: να βοηθάω την ομάδα, να παίζω για την ομάδα και να ελέγχω το παιχνίδι».