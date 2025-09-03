Αποσύρθηκε από την εθνική Μαυροβουνίου ο Βούτσεβιτς: «Είναι ώρα για τη νέα γενιά»

Την απόσυρσή του από την εθνική Μαυροβουνίου σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Νίκολα Βούτσεβιτς.

Μετά την απρόσμενη ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του EuroBasket ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσε πως αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της χώρας του.

«Είναι χάλια για μένα που τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Θα λάτρευα να παίξω περισσότερο στη Ρίγα, αλλά έτσι είναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά πιο πολύ, τους φιλάθλους μας για όλα όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στην εθνική ομάδα.

Θα μου λείψει να παίζω για την εθνική. Ήταν τιμή μου να παίζω εδώ. Το απόλαυσα, αλλά είναι ώρα για τη νέα γενιά να αφήσει το στίγμα της», ήταν τα λόγια του Μαυροβούνιου σέντερ.

Στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στους Βρετανούς μέτρησε 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Συνολικά στη διοργάνωση μέτρησε 20.8 πόντους, 11.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

📊 31 PTS I 11 REB I 7 AST



Vooch left it all on the floor in his final battle with 🇲🇪! ❤#EuroBasket pic.twitter.com/HFu9W8OHl8 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

