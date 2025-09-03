Τραγωδία και πάλι το Μαυροβούνιο τα περίμενε όλα από τον Βούτσεβιτς και είδε τη Μεγάλη Βρετανία να το σοκάρει (89-83), παίρνοντας την πρώτη της νίκη στο Eurobasket και πλέον η Σουηδία πριν καν παίξει με τη Λιθουανία προκρίθηκε στα νοκ άουτ!

Η φετινή παρουσία του Μαυροβουνίου στο Εurobasket μπορεί να χαρακτηριστεί με μία λέξη: Τραγωδία! Η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς τα περίμενε όλα και πάλι από τον Βούτσεβιτς και τελικά πήγε σπίτι της για να διώξει το άγχος της Σουηδίας, που είναι ήδη στα νοκ άουτ.

Πρώτη νίκη για τη Μεγάλη Βρετανία στο Eurobasket, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, δείχνοντας ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο για τα δεδομένα της.

Πρωταγωνιστές για τους Βρετανούς ήταν οι Μάιλς Χέσον (25π., 8/14 διπ., 7 ριμπ.) και Ακάσι Γιεμπόα (23π.), που οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη. Στους 12 ο Λουκ Νέλσον και στους 11 ο Ουότσολ-Γκέιλ.

Από το Μαυροβούνιο μία από τα ίδια, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να σταματάει στους 31 πόντους, κάνοντας double-double με 11 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 7 ασίστ, με τον Κάιλ Άλμαν να προσθέτει άλλους 14. Στους 11 ο Άντριγια Σλάβκοβιτς και στους 10 ο Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς.

Μπήκε με φόρα το Μαυροβούνιο, απάντησε η Μεγάλη Βρετανία

Το Μαυροβούνιο μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, βρήκε από νωρίς ρυθμό και κατάφερε να προηγηθεί με 9-4 στο 3' με τον Σλάβκοβιτς, πριν ο Σιμόνοβιτς στο 5' στείλει την ομάδα του Ράντοβιτς στο +8 (16-8). Όμως πάνω που το Μαυροβούνιο φαινόταν να έχει το μομέντουμ, η Μεγάλη Βρετανία ανέβασε την πίεσή της κι αρχικά μείωσε σε 16-12 με τον Γιεμπόα, για να φέρει τούμπα το ματς στο 9' με τον Μπέλο (18-19), «τρέχοντας» επιμέρους 11-2. Ο Γιοβάνοβιτς στο 10' έγραψε το 26-22, με τον Γκέιλ με τρίποντο να διαμορφώνει το 26-25 του δεκαλέπτου.

Έπαιζε πάλι μόνος ο Βούτσεβιτς, Χέσον και Γιεμπόα διαμόρφωσαν το +6

Στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου το παιχνίδι είχε αποκτήσει πλέον τον χαρακτήρα του ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ. Ο Βούτσεβιτς (11π.) και πάλι δεν είχε βοήθεια κι από την άλλοι οι Χέσον (16π.) και Γιεμπόα (13π.) κρατούσαν τη Μεγάλη Βρετανία στο ματς, με το σύνολο του Στέτελ μάλιστα να καταφέρνει στο 18' με τον Χέσον να προηγηθεί με 38-43. Ο Ουίτλ στο 19' μεγάλωσε ακόμα περισσότερο τη διαφορά (38-45), με τον Βούτσεβιτς με 1/2 βολές στο φινάλε του ημιχρόνου να κάνει το 42-48.

Σταθερά στο προβάδισμα η Μεγάλη Βρετανία

Kαι η έναρξη της τρίτης περιόδου ήταν μία από τα ίδια για το Μαυροβούνιο, με τον Βούτσεβιτς (18π., 8 ριμπ.) να παλεύει μόνος του και με 4 σερί πόντους να μειώνει σε 47-50 στο 23'. Η ομάδα του Ράντοβιτς όμως συνέχιζε να τα περιμένει όλα από τον Βούτσεβιτς, με τη Μεγάλη Βρετανία να βρίσκει εκ νέου τον τρόπο και να προηγείται με 55-62 στο 27' με τον Χέσον να φτάνει τους 18 πόντους. Σιμόνοβιτς και Ντρόμπνιακ στο 29' με σερί 4-0 έφεραν ξανά το Μαυροβούνιο σε απόσταση βολής (59-62), με τους Βούτσεβιτς (21π.) και Μιχαΐλοβιτς να γράφουν το 63-65 στο 29', αλλά τον Γκέιλ με τρίποντο να διαμορφώνει το 63-68 του δεκαλέπτου.

Τραγωδία το Μαυροβούνιο, πέρασε η Σουηδία!

Το Μαυροβούνιο ήταν αναγκασμένο να παίξει τα ρέστα του στην τέταρτη περίοδο για να πάρει πρόκριση, με τον Βούτσεβιτς να συνεχίζει το βιολί του και να μειώνει στο 32' σε 67-70. O αστέρας των Μπουλς (27π.) στο 33' έγραψε το 71-72, με τη Μεγάλη Βρετανία όμως να «τρέχει» στη συνέχεια σερί 6-0 και να προηγείται με 71-78 στο 35'. Ο Χέσον (22π.) στο 36' αύξησε τη διαφορά για το 73-80, με τον Άλμαν να απαντά στο 37' για το 76-80. Ο συνήθης ύποπτος Βούτσεβιτς στο 38' έφερε το Μαυροβούνιο σε απόσταση βολής (78-80), με τον Μιχαΐλοβιτς 1:47 πριν τη λήξη να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Ράντοβιτς (81-80), που «έτρεχε» σερί 8-0. Ο Χέσον όμως στο 1:29 απάντησε για το 81-83, με τον Νέλσον στο 1:11 να γράφει με 2/2 βολές το 81-85. Ο Βούτσεβιτς με κάρφωμα στα 54" μείωσε σε 83-85, με τον Γιεμπόα αρχικά στα 33" να γράφει το 83-87 και στη συνέχεια στα 16" να γράφει το τελικό 83-89 και το Μαυροβούνιο να πηγαίνει σπίτι του!

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

