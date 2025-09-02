Κέντρικ Ναν; Παρών!

Ο MVP της Ευρωλίγκα έφτασε σήμερα στην Αθήνα, όπως ήταν προγραμματισμένο, και μπαίνει από αύριο Τρίτη στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Κέντρικ Ναν δίνει το παρών από νωρίς φέτος και συγκεκριμένα από την 01/09 όπως προβλέπει το καταστατικό της ELPA για τις προετοιμασίες των ομάδων της Euroleague.

Βέβαια ο 30χρονος άσος αναμένεται να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση καθώς ακολουθούσε και μόνος του εντατικό ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης ώστε να παραμείνει σε φόρμα.

Οι αφίξεις του… πρώτου γκρουπ ολοκληρώνονται με τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ που αναμένεται άμεσα και πλέον η προετοιμασία με τη βοήθεια κάποιων εφήβων ξεκινά περιμένοντας ουσιαστικά το τέλος του Ευρωμπάσκετ.