Σούπερ νέα για Γκριγκόνις από τον Αταμάν: «Έτοιμος στην πρεμιέρα της Εuroleague»!

Εκπληκτικά νέα για την κατάσταση του Μάριους Γκριγκόνις έδωσε ο Εργκίν Αταμάν εξηγώντας πως το πλάνο προβλέπει να είναι απόλυτα έτοιμος στις 30 Σεπτεμβρίου!

Η πιο ευχάριστη είδηση για το «τριφύλλι», με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως ο Λιθουανός άσος θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα της Euroleague και το παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν στο ΟΑΚΑ.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ.

Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας», ανέφερε ο Αταμάν στο «basketnews».