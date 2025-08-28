Ξεπέρασε τον Μαρκ Γκασόλ στα ριμπάουντ ο Βαλαντσιούνας, πιάνει και τον Ντιό στην 3η θέση

Σπουδαία διάκριση για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας που πέρασε τον Μαρκ Γκασόλ στα ριμπάουντ στην ιστορία του Eurobasket.

Ο Λιθουανός σέντερ μάζεψε 9 «σκουπίδια» στην αναμέτρηση κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και πλέον έφτασε τα 309 ριμπάουντ, με τη λογική να λέει πως θα ξεπεράσει και τον Μπορίς Ντιό σε αυτό το Eurobasket, που έχει 314.

Στην πρώτη θέση είναι ο Πάου Γκασόλ με 475, με τον Ντιρκ Νοβίτσκι να έχει 364 στην 2η.

Αναλυτικά η λίστα:

