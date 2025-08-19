Αντίπαλοι Ελλάδας: Οριστικά χωρίς Τονούτ η Ιταλία

Πλήγμα για την ιταλική εθνική ομάδα, καθώς ο Στέφανο Τονούτ μένει οριστικά εκτός Eurobasket.

H εκ των αντιπάλων της Ελλάδας στον όμιλο της Κύπρου στο Eurobasket θα παίξει χωρίς τον 32χρονο γκαρντ, ο οποίος τέθηκε οριστικά νοκ άουτ, με την ιταλική ομοσπονδία να ανακοινώνει την απουσία του από το μεγάλο ραντεβού εξαιτίας τραυματισμού στο δεξί του πόδι.

«Ο Στέφανο Τονούτ έλαβε άδεια αποχώρησης από το προπονητικό καμπ λόγω θλάσης στην περιοχή του ισχίου του δεξιού του ποδιού. Ο χρόνος αποθεραπείας θα τον αποτρέψει από το να συμμετάσχει στο Eurobasket 2025» αναφέρει στην επίσημη ενημέρωσή της η ιταλική ομοσπονδία για τον άσο της Αρμάνι Μιλάνο.

Υπενθυμίζεται πως η Ιταλία συμμετέχει στον Γ’ όμιλο μαζί με τις Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Βοσνία και Γεωργία.