Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη ο Πουρλίδας

Ο Άρης ανακοίνωσε πως ο Βασίλης Πουρλίδας υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Πουρλίδας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Βασίλης Πουρλίδας γεννήθηκε στις 23/05/2007 και με ύψος 1.95μ. αγωνίζεται ως σούτινγκ γκαρντ. Ο ΑΡΗΣ τον απέκτησε από τον Ζαφειράκη Νάουσας το 2023. Ο 18χρονος άσος είναι διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες και γίνεται ο τρίτος νεαρός παίκτης, μετά τον Βασίλη Καζαμία και τον Παναγιώτη – Ραφαήλ Λέφα, ο οποίος υπογράφει φέτος επαγγελματικό συμβόλαιο στον ΑΡΗ.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Βασίλης Πουρλίδας δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του συμβολαίου μου με τον ΑΡΗ. Αυτό ήταν το όνειρό μου και θα δώσω το 100% για να δικαιώσω τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Είναι τιμή να ανήκεις σε έναν σύλλογο σαν τον ΑΡΗ, ο οποίος έχει μία από τις μεγαλύτερες μπασκετικές παραδόσεις στην Ευρώπη. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά».