Επίσημο: Στον Άρη ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Εμέκα Αντετοκούνμπο για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 27 Αυγούστου του 2001 στην Αθήνα και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στη θέση του σμολ φόργουορντ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ φοίτησε στο δομινικανικό λύκειο του Whitefish Bay. Το 2020 είπε «όχι» στην προοπτική του NCAA και ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του, στην ισπανική Murcia, στην οποία κατά κύριο λόγο αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα. Το 2021 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην G-League, υπογράφοντας στη θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors όπου μέτρησε 2.6 πόντους και 1.4 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Milwaukee Bucks, Wisconsin Herd. Σε 22 λεπτά ανά αγώνα, είχε 5.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Την επόμενη χρονιά παρέμεινε στην ομάδα της G-League, με παρόμοιους μέσους όρους (5.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ).

Τον Φεβρουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της λιθουανικής Mažeikiai, με την οποία μέτρησε 8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε 14’ συμμετοχής ανά αγώνα.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25 έπαιξε στην KK Podgorica του Μαυροβουνίου και ολοκλήρωσε τη σεζόν ερχόμενος για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL και τον ΠΑΟΚ»