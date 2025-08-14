Μαριάνοβιτς: «Ο Ντόντσιτς είναι ο καλύτερος - Αυτός και ο Γιόκιτς τα φαβορί για το MVP»

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς και μεταξύ άλλων ανέφερε πως αυτός και ο Γιόκιτς είναι τα φαβορί για το βραβείο του MVP.

O Μπόμπαν Μαριάνοβιτς προχώρησε σε δηλώσεις στο «Yahoo Sports» και μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς, με τον οποίον συνυπήρξε στους Ντάλας Μάβερικς από το 2019 έως το 2022.

«Ο Λούκα είναι ο καλύτερος. Δουλεύει σκληρά. Λατρεύει να δουλεύει. Είναι πάντα στο γυμναστήριο. Πάντα δουλεύει. Πάντα ανταγωνίζεται. Αυτό ήθελε να κάνει. Είναι το καλύτερο για εκείνον. Είναι ήδη ο καλύτερος» είπε όταν ρωτήθηκε για τη σωματική του κατάσταση.

Και προσέθεσε: «Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο και δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου. Αλήθεια είναι. Ξέρω πόσο δουλεύει αυτό το καλοκαίρι και όλα τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Τον σέβομαι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο αν το trade από τους «Μαβς» τον ώθησε ώστε να δουλέψει περισσότερο αυτό το καλοκαίρι και ανέφερε: «Ίσως όχι, ίσως ναι. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Γνωρίζω την ψυχική του δύναμη και τον τρόπο που δουλεύει. Βλέπετε πώς παίζει για την εθνική του ομάδα κάθε καλοκαίρι. Ακόμα και αν είναι κουρασμένος από μια ολόκληρη σεζόν στο ΝΒΑ. Κάνει ό,τι κάνει για το μπάσκετ. Είναι η πρώτη αγάπη για πολλούς από εμάς. Και το βλέπετε στα μάτια του, στη νοοτροπία του. Πώς δουλεύει για να πετύχει τους στόχους του τόσο με την εθνική του ομάδα όσο και με τους Λος Άντζελες Λέικερς».

Τέλος, τόνισε πως το βραβείο του MVP θα καταλήξει είτε σε εκείνον είτε στον Γιόκιτς. «Είναι ανάμεσα στον Ντόντσιτς και τον Γιόκιτς. Ένας από τους δύο θα είναι ο MVP» δήλωσε.