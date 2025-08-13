Χαραλαμπόπουλος: «Ο Σάκοτα έδειξε πόσο ήθελε να δουλέψουμε μαζί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, τονίζοντας την σημασία που είχε ο Σάκοτα στην απόφασή του.

Η ΑΕΚ είχε στην κορυφή της λίστας της τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τελικά οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα. Έτσι, ο Έλληνας φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της ερχόμενης σεζόν.

Ο 27χροος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της «Ένωσης» και τόνισε τον ρόλο του Ντράγκαν Σάκοτα στην απόφασή του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Έρχομαι στην ομάδα για να βοηθήσω όσο μπορώ, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

Για τον προσωπικό του στόχο: «Προφανώς, επιθυμία μου είναι να εμφανιστώ όσο καλύτερος γίνεται, μετά τον τραυματισμό που είχα στις αρχές της περασμένης περιόδου».

Για την απόφασή του να υπογράψει στην «Ένωση»: «Είναι γεγονός, ότι ο Κόουτς Σάκοτα έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ ήθελε να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου».