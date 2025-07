Σεντόνα Πρινς: Από την κορυφή του NCAA και τα… καρφώματα στον Παναθηναϊκό (vids)

Η Σεντόνα Πρινς, με ύψος 2,01 μ., ήταν μία από τις πιο ολοκληρωμένες ψηλές του NCAA τα προηγούμενα χρόνια και η μεταγραφή της στον Παναθηναϊκό αποτελεί σημαντικό βήμα για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς το «τριφύλλι» φέρνει στην Αθήνα μία κορυφαία αθλήτρια με διεθνή παρουσία και αναγνώριση.

Η Σεντόνα Πρινς δεν είναι το... συνηθισμένο όνομα που καταφτάνει στην Α1 Γυναικών, όπως «μαρτυρούν» το βιογραφικό και οι αριθμοί της.

Η σεζόν 2024‑25 με τη φανέλα των TCU Horned Frogs στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακή: σε 37 συμμετοχές, είχε 17,2 πόντους, 9,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 3,0 κοψίματα κατά μέσο όρο με ποσοστό ευστοχίας 58,3 % εντός πεδιάς. Με 112 συνολικά μπλοκ σε μια σεζόν – μέσο όρο 3,0 κοψ. ανά αγώνα – ήταν 4η σε ολόκληρο το NCAA και μοναδική παίκτρια που ξεπέρασε στην ίδια σεζόν τους 600 πόντους, τα 300 ριμπάουντ και τα 100 μπλοκ.

Αυτές οι επιδόσεις συνοδεύτηκαν από διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο: All‑Big 12 First Team, All‑Big 12 Defensive Team, υποψηφιότητες για τα βραβεία Lisa Leslie Center of the Year και Naismith Defensive Player, ενώ κέρδισε πέντε φορές τον τίτλο Big 12 Player of the Week, σε μια επίδοση - ρεκόρ για παίκτρια του TCU. Μάλιστα, σε ματς με «πρέπει», η Πρινς ήταν εκθαμβωτική: 30 πόντοι και 14 ριμπάουντ απέναντι στο Κάνσας, και 16 πόντοι με 19 ριμπάουντ στην κατάκτηση του πρώτου Big 12 τίτλου για το TCU. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό; Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά βίντεο που την δείχνουν να καρφώνει με άνεση!

Η θητεία της στα κολέγια ξεκίνησε με το Oregon (2019–22), πριν πάει στο TCU (2023–25). Στο Oregon είχε επίσης σταθερή παρουσία, συνδυάζοντας τη σταθερότητα με την αποτελεσματικότητα τόσο στα ριμπάουντ, όσο και στα κοψίματα.

Εκτός γηπέδου, η Πρινς έχει αναδειχθεί σε ισχυρή φωνή για θέματα ισότητας στους μισθούς και στις υποδομές των γυναικείων ομάδων. Το 2021 έγινε viral όταν αποκάλυψε τις ανισότητες ανάμεσα στις εγκαταστάσεις των ανδρών και των γυναικών στο NCAA. Η δημοσιότητα όσων τόνιζε η Πρινς ώθησε την λίγκα να ξεκινήσει μια ριζική... αναθεώρηση των πολιτικών της, ενώ έφερε και τροποποιήσεις των κανονισμών σχετικά με το όνομα, την εικόνα και το όνομα προσώπου των αθλητών. Έκτοτε, χιλιάδες ακολούθησαν την πορεία της στα social media (127χιλ. followers στο Instagram και εκατομμύρια προβολές στο TikTok) και αποτέλεσε παράδειγμα για την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε αυτή τη διαδρομή της η γεννημένη το 2000 πάουερ φόργουορντ - σέντερ είχε κατακτήσει το χρυσό στο FIBA Americas U18 και την κορυφή στο FIBA AmeriCup 2021. Είναι ενδεικτικό πως η Πρινς έφτασε μέχρι την Team USA, δείγμα της επιρροής και της ικανότητάς της. Παρά το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε στο WNBA Draft, η παρουσία της έχει εκτιμηθεί ως κορυφαία, με πολλά σχόλια να αναφέρουν ότι κακώς δεν επιλέχθηκε από τις ομάδες της αμερικανικής λίγκας.

Η πρόταση-μαμούθ της Μερσίν και το τουρκικό διαβατήριο

Το ενδιαφέρον για την Πρινς ήταν τεράστιο φέτος το καλοκαίρι, με την φιναλίστ της φετινής Ευρωλίγκας, Μερσίν Τσουκούροβα, να καταθέτει επίσημη πρόταση τριετούς συνεργασίας, ύψους 375.000 δολαρίων. Μάλιστα, στα πλαίσια της συμφωνίας, προβλεπόταν η απόκτηση τουρκικού διαβατηρίου από την παίκτρια, με σκοπό την ένταξή της στην Εθνική Τουρκίας – γεγονός που θα αύξανε κατακόρυφα την αγωνιστική της και εμπορική αξία στην τουρκική λίγκα και την Ευρωλίγκα.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρόλαβε την τουρκική ομάδα και πήρε αυτό που ήθελε, την υπογραφή της Πρινς καταθέτοντας μια εξαιρετική πρόταση, παρουσιάζοντας ένα πλάνο εμπιστοσύνης και υποστήριξης του ταλέντου της στον πρώτο της χρόνο στην Ευρώπη και πλέον περιμένει να βγάλει στο παρκέ το πλούσιο ταλέντο της.

Η απόκτησή της από τον Παναθηναϊκό δεν είναι απλώς ενίσχυση στο ρόστερ. Πρόκειται για μια μεταγραφή με πολλαπλά οφέλη:

Αθλητικό βάθος και εμπειρία: Χαρακτηρισμένη ως «στυλοβάτης» στην άμυνα (112 μπλοκ σε 37 ματς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο NCAA, δηλαδή 3,0 μπλοκ/αγώνα), φέρνει σωματική παρουσία και... προστασία στη ρακέτα. Επικοινωνία και προσωπικότητα: Με ισχυρή παρουσία στα social media και ακαδημαϊκή ωριμότητα, θα προσδώσει νέα δυναμική στο ρόστερ του «τριφυλλιού». Διεθνής απήχηση: Από το NCAA έως την Team USA, η Πρινς εκπροσωπεί ένα brand που μπορεί να ενισχύσει τη φήμη του Παναθηναϊκού -και- στο εξωτερικό, καθώς η επιρροή της, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι μεγάλη και πολυεπίπεδη.

Συνολικά, η μεταγραφή της Σεντόνα Πρινς «μεταφράζεται» για τον Παναθηναϊκό με... πολλαπλά νοήματα: αθλητική αξία, δύναμη στο ζωγραφιστό και αναγνωρισιμότητα. Η πορεία της 25χρονης από το κολέγιο στην κορυφή του Big 12 και η συνεχιζόμενη επιρροή της στις πολιτικές ισότητας, την καθιστούν όχι μόνο σημαντική μεταγραφή αλλά και πρεσβεύτρια των αξιών ενός σύγχρονου αθλητισμού. Ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά, καλωσορίζει μια αθλήτρια που συνδυάζει στοιχεία κορυφαίας παίκτριας, κοινωνικής ευαισθησίας και διεθνούς προβολής.

Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να σηματοδοτήσει νέο κεφάλαιο στο γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα.